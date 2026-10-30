Luka Modric (41 años), exfutbolista del Real Madrid, sobre la gestión de sus negocios: "Mi mujer trabajó durante 2 años en la administración y estudió Economía como su madre"

Luka Modric y Vanja Bosnic están vinculados a una sociedad patrimonial cuyo capital suscrito alcanzó los 38,6 millones de euros tras una ampliación registrada en 2025. El foco de su actividad está en el sector inmobiliario. Y una de las figuras clave de esta estructura económica no pisa el césped. "Mi mujer trabajó durante 2 años en la administración y estudió Economía como su madre", explicaba el centrocampista croata, según recoge la revista Semana.

El vehículo para esta actividad se llama Modric Family SL, una empresa constituida formalmente en 2020 para la adquisición, promoción y explotación de bienes inmuebles. El actual jugador del AC Milan y leyenda del Real Madrid figura como administrador único, mientras que Vanja ejerce como apoderada. La sociedad amplió su capital suscrito hasta alcanzar los 38,6 millones de euros en marzo de 2025, según la información publicada por Europa Press. Una cifra que, conviene precisar, corresponde al capital social suscrito y no equivale necesariamente al valor de los inmuebles ni al patrimonio del futbolista.

No es extraño que los deportistas busquen alternativas para gestionar sus ingresos más allá de los terrenos de juego. Sus carreras tienen una duración limitada y la planificación financiera puede resultar fundamental para mantener su nivel de vida después de la retirada. Frente al estereotipo del dispendio en superdeportivos, algunos jugadores optan por profesionalizar la gestión de su patrimonio, diversificar sus inversiones y recurrir a asesores financieros.

Y los propios protagonistas empiezan a hablar de ello sin tapujos. Roberto Torres, de Osasuna, revelaba en una entrevista a El Español su estrategia: un asesor financiero de cabecera y carteras de fondos. "Con 30 años había un compañero que no tenía nada en propiedad y yo le decía: 'Estás loco, necesitas tener aunque sea un piso, que nunca sabes lo que te va a pasar en la vida'", apuntaba. Mientras perfiles empresariales como el de Gerard Piqué han apostado por proyectos empresariales y tecnológicos, los Modric cuentan con una sociedad cuyo objeto social está vinculado al mercado inmobiliario. Las operaciones de Modric Family SL comprenden actividades relacionadas con la adquisición, promoción y explotación de bienes inmuebles. El sector inmobiliario ocupa así un lugar destacado en su estructura empresarial, aunque la información societaria disponible no permite concluir que todas las inversiones de la familia se concentren en la Comunidad de Madrid. Más que hablar de un pelotazo financiero, se trata de una actividad empresarial cuya evolución dependerá de las inversiones realizadas y de los resultados que obtenga la sociedad.

El descanso empieza a pesar más que el símbolo. Los deportistas deben prepararse para una etapa profesional que, en muchos casos, termina antes que la de otras profesiones. La pregunta es si Modric Family SL mantendrá su actividad inversora cuando el jugador abandone definitivamente los terrenos de juego. La sociedad ya cuenta con una estructura empresarial propia, pero su evolución futura dependerá de las decisiones que adopten sus responsables. El tiempo lo dirá.

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