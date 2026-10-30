Los expertos coinciden: guardar billetes en papel de aluminio puede ser un grave error

TikTok y las sobremesas familiares han recuperado un viejo truco casero para quienes prefieren guardar parte de sus ahorros bajo el colchón: envolver los billetes de banco en papel de aluminio. La idea es proteger ese dinero en efectivo del paso del tiempo, el polvo y las temidas manchas de humedad. Sobre el papel, el método parece ofrecer una armadura brillante y barata para proteger nuestros fondos de emergencia.

El remedio, sin embargo, puede acabar siendo peor que la enfermedad.

A priori, el aluminio actúa como una barrera opaca frente a la luz. Como recuerda el Banco Central Europeo, los billetes de euro están fabricados con papel de fibras de algodón y requieren unas buenas condiciones de conservación. Por ejemplo, el Instituto Canadiense de Conservación recomienda proteger los documentos de papel de la luz, la humedad y los materiales inadecuados para reducir su deterioro. Pero, aunque envolverlos en una hoja metalizada puede parecer una solución para protegerlos del exterior, no es un método recomendado para conservarlos en buen estado. La humedad que quede atrapada en el interior puede favorecer la aparición de manchas y moho, más aún si los billetes se guardan en condiciones ambientales inadecuadas. Por eso, proteger el efectivo no consiste simplemente en envolverlo con cualquier material.

Más allá de la humedad, existe un daño físico que conviene tener en cuenta. Desde la casa especializada Coins&More, se advierte de que el aluminio puede arrugarse, marcar y rayar las tintas en relieve, además de obligar a doblar los billetes para cerrarlo. Los especialistas recomiendan conservarlos planos, separados y protegidos, preferiblemente en fundas transparentes sin plastificantes, dentro de un álbum o una caja cerrada y en un lugar oscuro, fresco y con una humedad estable. También aconsejan evitar las gomas y los clips, que pueden deteriorar el papel. Los dobleces y las manchas pueden perjudicar el estado de conservación y, en el caso de los billetes antiguos o de colección, afectar también a su valor. Y es que, si alguna vez necesitamos canjear un billete deteriorado, el Banco Central Europeo establece que, por regla general, debe conservarse más de la mitad de su superficie original, aunque existen condiciones adicionales para aceptar el canje.

Y ya que estamos, ¿cuánto efectivo conviene guardar realmente en casa? Hay quien acumula miles de euros entre sus enseres, pero lo cierto es que las indemnizaciones de los seguros de hogar por robo de efectivo suelen estar sujetas a límites que dependen de la póliza contratada, como explica la OCU al analizar la cobertura del dinero en los seguros de hogar. Dicho de otro modo: ante un incendio o un hurto, el aluminio no salvará tus ahorros. Es más, Hacienda podría pedirte justificar el origen de los fondos si ingresas ese dinero en el banco y existen circunstancias que justifiquen comprobar su procedencia.

Para afrontar una emergencia, como una caída de la red eléctrica, el Banco Central Europeo recoge recomendaciones de distintas autoridades europeas de disponer de efectivo suficiente para cubrir gastos esenciales durante unas 72 horas. Las cantidades orientativas varían según el país y las necesidades de cada hogar. Para guardar cantidades superiores, conviene valorar otras opciones y no confiar la seguridad de nuestros ahorros a un envoltorio casero.

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