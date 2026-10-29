Enrique e Ignacia, dueños de una panadería de un pueblo de 300 habitantes en Alicante: "Decimos adiós después de 44 años"

El horno de Penáguila se ha apagado para siempre. Enrique e Ignacia, el matrimonio alicantino que fundó la panadería Ebia con apenas 22 años, bajaron la persiana definitivamente el pasado sábado 24 de octubre. Su merecida jubilación, a los 66 años, no es solo un emotivo adiós a 44 años de rutas repartiendo barras por la comarca, sino también el reflejo de un problema que afecta al comercio tradicional en la España rural: la falta de relevo generacional. Un goteo constante de persianas metálicas bajadas que evidencia las dificultades de muchos negocios de proximidad para continuar cuando sus propietarios se jubilan.

Durante estas cuatro décadas, la pareja ha sido un referente en el abastecimiento de Penáguila, un municipio alicantino de unos 300 habitantes, y de localidades vecinas como Alcoleja, Benasau, Benifallim y Benilloba, llegando a extender sus recorridos hasta Alcoy para mantener la actividad ante el despoblamiento. “Después de 44 años dedicados con ilusión y esfuerzo al oficio de hacer pan, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa de nuestra vida”, explican en su despedida pública. Su relato refleja las dificultades de un oficio exigente: "Nos tocaba poner las cadenas y avanzar poco a poco, con frío y dificultades, pero siempre con la misma determinación: llevar el pan cada día a nuestros clientes", apuntan. Pese a las numerosas muestras de afecto recibidas, el desenlace empresarial es definitivo: "Nos despedimos del trabajo, pero no de vosotros", matizan, dejando claro que las puertas de su casa seguirán abiertas, aunque la panadería haya cerrado.

El relevo generacional, uno de los grandes retos de las panaderías rurales

Pero, ¿quién amasa el pan ahora? El cierre deja a los vecinos sin este establecimiento. De acuerdo con los datos recogidos por CEOPPAN, la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, el sector afronta importantes dificultades: las estimaciones citadas por la organización apuntan al cierre de entre 600 y 700 panaderías rurales al año. Aunque en España todavía operan alrededor de 11.000 panaderías artesanas con obrador propio, la competencia de la gran distribución, el aumento de los costes energéticos y las dificultades para encontrar trabajadores ponen en jaque el futuro de muchos establecimientos. La falta de relevo generacional es otro de los desafíos de un sector que debe afrontar la jubilación de muchos profesionales, en paralelo al proceso de envejecimiento de la población española y a la llegada a la edad de retiro de la generación del baby boom, como os contamos en El Blog Salmón.

Sin embargo, detrás del romanticismo del entrañable panadero rural asoma la factura financiera de la jubilación de los trabajadores por cuenta propia. La pensión que reciben depende de su historial de cotización y de las bases por las que hayan contribuido a la Seguridad Social durante su vida laboral. Según los datos de la Seguridad Social correspondientes a septiembre de 2026, la pensión media de jubilación de los autónomos se situó en torno a los 1.063 euros mensuales, frente a los aproximadamente 1.735 euros del Régimen General. La diferencia supera los 670 euros al mes, aunque estas cifras son medias generales y no permiten conocer cuál será la pensión concreta de Enrique e Ignacia.

El futuro del comercio tradicional en los pueblos pequeños

Así, el aplauso virtual que decenas de vecinos han brindado a Enrique e Ignacia contrasta con las dificultades económicas que afronta el comercio tradicional. Los mensajes de afecto llenan el alma, pero no pagan los costes fijos ni garantizan la continuidad de los negocios. Mientras las administraciones buscan fórmulas para revitalizar el interior del país, muchos municipios ven cómo desaparecen servicios de proximidad esenciales. Sin medidas que faciliten el relevo generacional y permitan mantener la rentabilidad de estos establecimientos, el cierre de negocios tradicionales seguirá siendo un desafío para la España rural.

Imagen | Panaderia EBIA Penàguila (vía Facebook)

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