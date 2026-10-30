España destina 437 millones al año al mantenimiento del AVE frente a los 1.130 millones de Japón, pese a tener redes de alta velocidad de tamaño similar

La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ocurrida el pasado 28 de octubre, ha vuelto a poner en cuestión el mantenimiento de la alta velocidad española.

¿Se está invirtiendo lo suficiente en conservar las infraestructuras? ¿Por qué España ha priorizado durante años la construcción de nuevas líneas? ¿hay dejación en el mantenimiento de la alta velocidad en nuestro país?

El accidente entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ocurrió en la línea Madrid-Andalucía, cuando el primero alcanzó al segundo, que permanecía detenido marcará, sin duda, un punto de inflexión en estas y otras cuestiones sobre la situación del AVE y el tráfico ferroviario en general.

España gasta 437 millones anuales en mantener casi 4.000 kilómetros de AVE

España dispone de una de las redes de alta velocidad más extensas del planeta, únicamente superada por China. Durante 2025, Adif destinó aproximadamente 437 millones de euros al mantenimiento de estas infraestructuras.

La cantidad representa un incremento del 68% respecto a los 260 millones registrados en 2017. Sin embargo, el crecimiento del tráfico ferroviario ha sido especialmente intenso, quizás demasiado.

Entre 2019 y 2024, los viajeros aumentaron un 77%, mientras que el presupuesto de mantenimiento creció un 48,65%. Y claro, la diferencia supera los 28 puntos porcentuales. Además, ese incremento presupuestario no descuenta la inflación, por lo que el crecimiento real fue inferior.

En términos de infraestructura, el gasto pasó de 87.700 euros por kilómetro en 2019 a 111.700 euros en 2024.

Japón supera los 1.130 millones en gastos de mantenimiento ferroviario

Japón constituye una referencia internacional por su experiencia con el Shinkansen, inaugurado en 1964. Mientras España dispone de aproximadamente 4.000 kilómetros de alta velocidad, Japón cuenta con algo más de 3.100 kilómetros.

El Atlas de Alta Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles sitúa a ambos países entre las mayores potencias ferroviarias mundiales.

La diferencia económica, por tanto, resulta más que llamativa. Central Japan Railway, responsable del corredor Tokio-Osaka, registró 197.600 millones de yenes en gastos de mantenimiento durante el ejercicio cerrado en marzo de 2026.

La cantidad equivale aproximadamente a 1.130 millones de euros, utilizando un cambio orientativo de 175 yenes por euro. Es decir, un aumento del 6,6% respecto al ejercicio anterior.

Esta partida incluye tanto mantenimiento de trenes como de infraestructuras ferroviarias, también convencionales. Por tanto, su alcance es mayor que el presupuesto español dedicado exclusivamente a conservar las vías de alta velocidad.

España invierte menos que la media europea en mantenimiento ferroviario

En 2022, España destinó aproximadamente 95.860 euros por kilómetro al mantenimiento ferroviario, frente a una media europea de 191.090 euros. Es decir, el desembolso español equivalía prácticamente a la mitad del promedio comunitario.

Además, entre 2018 y 2022, España dedicó alrededor del 16% de su gasto en alta velocidad a mantenimiento, mientras que el resto se concentró fundamentalmente en nuevas infraestructuras.

En Francia y Alemania, las actuaciones sobre líneas existentes, incluyendo conservación, renovación y mejoras, representaron aproximadamente un tercio del gasto ferroviario.

El crecimiento del AVE aumenta la presión sobre las infraestructuras

La liberalización ferroviaria iniciada en 2021 ha multiplicado las conexiones comerciales y aumentado la utilización de determinados corredores. De hecho, en 2025, la alta velocidad española transportó aproximadamente 44,5 millones de viajeros, prácticamente el doble que en 2019.

Este incremento obliga a reforzar las inspecciones de carriles, desvíos, catenarias y sistemas de señalización.

La modernización de los sistemas de seguridad ferroviaria constituye una actuación fundamental para garantizar la fiabilidad de una red cada vez más utilizada pero, ¿hasta qué punto se está llevando a cabo? La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, continúa utilizando el sistema de protección LZB, mientras otras conexiones españolas disponen del estándar europeo ERTMS.

Mantener las vías debe ser tan importante como construirlas

España ha conseguido desarrollar una infraestructura ferroviaria extraordinariamente extensa, pero conservarla exige inversiones sostenidas que, a tenor de los datos, parecen ser insuficientes.

El aumento del tráfico, el envejecimiento de determinadas instalaciones y la necesidad de modernizar la señalización obligan a revisar las prioridades presupuestarias que los últimos gobiernos de diferentes ideologías no han llevado a cabo con la necesidad que la alta velocidad española requiere.

Imágenes | Happy Rail, Youtube