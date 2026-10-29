8 de cada 10 familias de Madrid que piden la beca para escuelas infantiles privadas y cumplen los requisitos se quedan fuera

Cada otoño, miles de padres madrileños rastrean el boletín municipal buscando su nombre en la columna de beneficiarios, pero la gran mayoría acaba estrellándose contra la realidad de la reserva. La beca infantil para escuelas privadas, la medida estrella del Ayuntamiento de Madrid liderado por José Luis Martínez-Almeida para paliar la falta de plazas públicas de cero a tres años, ha dejado en la estacada al 84% de las familias que la han solicitado y que cumplen los requisitos económicos, según recoge El País. En total, 8.892 expedientes se han quedado en lista de espera frente a los 1.646 que sí recibirán la ansiada transferencia, unas cifras que tensionan al máximo la política de natalidad de la capital.

Y es que el embudo arranca mucho antes de solicitar este cheque. En la red de 77 escuelas infantiles del Ayuntamiento han conseguido hueco este curso 3.894 niños, dejando a otros 5.957 menores sin plaza municipal asignada. Desde el Consistorio recalcan, sin embargo, que el mapa debe completarse sumando las casi 9.000 plazas que aporta la Comunidad de Madrid, aduciendo que muchas de esas familias rechazadas en la esfera local pueden haber recalado en centros autonómicos. Pese a todo, los números asfixian a las rentas medias. “He quedado la novena en la lista de espera para la pública dos años seguidos. Pedí la beca del Ayuntamiento y el mes pasado veo que soy la 4.619 en la reserva”, explica Carmen Alpañés, funcionaria y madre soltera de 40 años, que también aguarda la resolución de la ayuda regional.

Sin plaza municipal ni el paraguas de la beca, el mercado manda. De acuerdo con los precios recogidos por El País, una escuela infantil privada en Madrid cuesta entre 300 y 600 euros al mes, una factura difícil de asumir para muchas familias que se quedan fuera de las ayudas. Alpañés se topó con un muro financiero insalvable: 550 euros de guardería mensual, otros 95 euros de material escolar por semestre y 85 euros de seguro en noviembre. A estos gastos se sumaba el alquiler del piso, unos 1.500 euros mensuales. ¿El resultado? tuvo que abandonar su casa y volver a vivir con sus padres. “Se les llena la boca hablando de conciliación y esto es en lo que tendrían que incidir. No podemos vivir del aire”, sentencia. Un caso sangrante que, paradójicamente, todavía cuenta con el privilegio de un trabajo estable y el colchón familiar.

La guerra política. En el área de Políticas Sociales defienden que la Beca Infantil Plus prioriza a las familias más vulnerables, entregándoles el tramo máximo de ayuda (385 euros mensuales). En concreto, el presupuesto de este curso alcanza los 6,9 millones de euros, alrededor de un 35% más que el anterior, y promete llegar a los 8 millones de euros en la campaña 2027-2028. Sin embargo, la oposición no compra las cifras. Lucía Lois, concejala de Más Madrid, advierte de que el sistema “es un parche muy malo” que obvia la enorme carestía de la ciudad, recordando que con Manuela Carmena se abrieron 11 centros y con Almeida otras 10, aunque desde la oposición matizan que la mitad de estas últimas ya estaban proyectadas. Por su parte, la edil socialista María Caso subraya el riesgo contable a largo plazo: “Sienta un precedente peligroso, está condenando al Ayuntamiento a seguir incrementando esa partida, que es, de facto, una transferencia a las privadas”. Según su estimación, absorber toda la actual lista de espera costaría casi 30 millones de euros al año.

Letra pequeña restrictiva

Más allá del debate partidista, los requisitos reales dibujan un auténtico laberinto. La barrera de entrada genérica es una renta per cápita anual igual o inferior a 30.000 euros, pero las bases de la convocatoria son mucho más exigentes para quienes aspiran a la ayuda máxima: para optar a esos 385 euros, la renta per cápita familiar no puede superar los 10.420 euros anuales. Por encima de ese umbral y hasta los 17.020 euros, el cheque cae a 220 euros, y a partir de ahí aporta 118 euros al mes, hasta el límite general de renta. Además, se exige demostrar un empadronamiento ininterrumpido en la ciudad durante los dos años previos, un filtro que puede dejar fuera a quienes acaban de trasladarse a la capital y no cumplen ese requisito.

A este tema se suma otro problema. Las educadoras de los centros municipales de gestión indirecta llevan ya más de seis meses en huelga indefinida. El modelo es un híbrido peculiar: las instalaciones son del Consistorio, pero el servicio lo gestionan contratistas (outsourcing, en la jerga). Las trabajadoras pelean por abandonar sus nóminas de unos 1.200 euros mensuales y acercarse a los 1.500 euros del nuevo convenio estatal. Pese a las protestas, el Ayuntamiento ha optado por prorrogar numerosos contratos de gestión hasta agosto de 2028, argumentando que existen dificultades jurídicas para licitar de urgencia. A día de hoy, el delegado municipal cifra el seguimiento de los paros en apenas un 3,55% de la plantilla.

Imagen | Ayuntamiento de Madrid