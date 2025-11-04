Alquilar en Madrid o Barcelona ya es más caro que en Londres, París o Roma pero los salarios son hasta un 20% menos que en UK, Francia e Italia

La vivienda en España se ha convertido en una bomba social a punto de estallar. Si es que no lo ha hecho ya.

En apenas un año, los precios del alquiler en Madrid y Barcelona se han disparado hasta niveles que superan a los de Londres, París o Roma. O lo que es lo mismo, un escenario impensable hace solo una década.

Sin embargo, los sueldos siguen anclados en la parte baja de la escala europea: un trabajador español gana hasta un 20% menos que su homólogo británico, francés o italiano. El resultado es una brecha creciente entre el coste de vivir y la capacidad real de pagarlo.

El mercado inmobiliario ha dejado de ser un termómetro económico para convertirse en una fuente de desigualdad estructural. En las dos grandes capitales del país, alquilar un piso medio roza los 1.600 euros al mes, según el Índice Trimestral de Evolución de Precios de Spotahome.

Esto sitúa a las principales ciudades españolas entre las más caras del continente, en un contexto en el que la inflación apenas da tregua y los salarios reales se mantienen estancados.

El auge del alquiler y la presión de la demanda

La fuerte demanda interna y la llegada constante de nuevos residentes —tanto nacionales como extranjeros— han disparado los precios en las dos principales metrópolis.

En las dos últimas décadas, Madrid, Barcelona y Valencia han absorbido cerca del 70 % del crecimiento poblacional del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A este fenómeno se suma el auge del alquiler de temporada o media estancia, que ofrece contratos flexibles y de corta duración.

Este modelo, pensado inicialmente para estudiantes o trabajadores en movilidad internacional, ha terminado por desbordar el mercado tradicional. La competencia entre residentes locales y perfiles internacionales de mayor poder adquisitivo ha tensionado aún más la oferta, provocando incrementos récord.

Mientras tanto, grandes capitales europeas comienzan a estabilizar sus precios. Londres registra un descenso del 5% interanual, Dublín cae un 6% y Viena un 10%, mientras que París y Bruselas mantienen subidas del 16% y 13% respectivamente. España, sin embargo, nada a contracorriente: el mercado se mantiene caliente y en expansión, con incrementos destacados en Alicante (+15%), Málaga (+14%) y Granada (+6%).

Madrid y Barcelona en máximos históricos

La capital española y la Ciudad Condal han consolidado su posición como los mercados más caros del país. En Madrid, el alquiler medio de un piso ha subido un 13,5% desde comienzos de 2024, mientras que en Barcelona lo ha hecho un 8,5%. La media nacional ya ronda los 1.600 euros mensuales, una cifra inasumible para la mayoría de trabajadores jóvenes.

El mercado de alquiler por habitaciones refleja una situación similar. Madrid ha experimentado un incremento del 20 %, pasando de 500 a 600 euros al mes, mientras que Barcelona lidera con un promedio de 620 euros por habitación.

En comparación, una habitación en un barrio de la periferia de París cuesta 610 euros, en Londres 580 y en Roma 550. El contraste con los salarios medios europeos agrava el problema: el salario bruto en España (2.716 euros mensuales) queda muy por debajo del francés (3.555 €), del italiano (2.729 €) y, sobre todo, del británico (4.417 €).

Barrios exclusivos y precios fuera de control

El informe apunta que los barrios más caros de Madrid y Barcelona han superado incluso a las zonas premium de Londres, París o Roma.

En la capital, Recoletos encabeza la lista con un precio medio de 3.125 euros mensuales, un 12,8% más caro que Sant Gervasi-Galvany, el barrio más exclusivo de Barcelona.

La revalorización ha sido especialmente intensa en la Ciudad Condal. El Fort Pienc ha disparado sus precios un 34,2% en solo un año, alcanzando los 2.225 euros mensuales por un piso. Le siguen Santa Eulàlia (+23,1%) y Poblenou (+21,9%).

En Madrid, las subidas también son de vértigo: Nueva España (+30,3%) y El Viso (+273 %) consolidan el dominio de los barrios de lujo.

Estas cifras sitúan a las zonas más exclusivas de España al nivel de distritos europeos como Campo Marzio en Roma (2.800 €) o Vaugirard en París (2.184 €).

Sin embargo, la comparación más reveladora es la del esfuerzo económico: un madrileño o barcelonés dedica más del 45 % de su salario neto al alquiler, mientras que en París o Londres el porcentaje ronda el 30 %.

Contrastes regionales y reajustes en curso

El mapa del alquiler no es uniforme. Algunas zonas comienzan a registrar caídas pronunciadas. En Madrid, los barrios de Adelfas (-23,6%), Almenara (-19,6%) y Chopera (-19,6%) muestran un freno en la escalada de precios. En Barcelona, El Camp de l’Arpa del Clot (-22,2%) y Les Corts (-21,0%) siguen la misma tendencia.

Valencia, en cambio, mantiene una estabilidad excepcional, con una variación máxima del -7,7% en el barrio de L’Olivereta. La ciudad se ha convertido en una alternativa viable frente a la presión inmobiliaria del eje Madrid-Barcelona, mientras que Londres o Berlín muestran correcciones mucho más leves, de entre el 0% y el -6%.

Una brecha que amenaza la sostenibilidad urbana

La vivienda en España se ha convertido en el principal factor de desigualdad entre generaciones y territorios. Con precios que superan los de las grandes capitales europeas y salarios que permanecen estancados, las grandes urbes se enfrentan a una expulsión progresiva de las clases medias.

El auge del alquiler turístico, la escasez de vivienda pública y la falta de medidas estructurales han transformado la vivienda en un bien de lujo. El 45% de los inquilinos urbanos ya destina más de la mitad de su sueldo al alquiler, una cifra que la OCDE considera insostenible para el equilibrio económico de los hogares.

El desequilibrio entre ingresos y precios no solo afecta a la calidad de vida, sino también a la competitividad económica de las ciudades.

Imágenes | Pixabay, Pixabay