El sector del automóvil europeo no levanta cabeza: da la espalda a Tesla, los fabricantes chinos avanzan y las marcas europeas fracasan en China

El mercado mundial del automóvil vive un cambio que podemos decir que ya es histórico. Los datos muestran cómo el sector europeo pierde peso frente al avance de los fabricantes chinos, que no solo ganan cuota en su propio país sino que también están entrando con fuerza en Europa.

Y por otro lado, los grandes grupos occidentales ven caer sus ventas en China, el mayor mercado automovilístico del planeta.

China vendió el año pasado 34,4 millones de vehículos, un 9,4% más que el ejercicio anterior, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

De ese total, 16,5 millones correspondieron a eléctricos o híbridos enchufables, lo que representa cerca de la mitad del mercado y confirma el liderazgo del país en electrificación.

Este crecimiento está beneficiando principalmente a los fabricantes locales, que han sabido adaptarse antes que las marcas occidentales al cambio tecnológico hacia los llamados vehículos de nueva energía.

Los fabricantes chinos dominan el mercado en su propio país

Los gráficos muestran con claridad cómo el liderazgo de las marcas extranjeras en China ha quedado atrás. En 2021 Volkswagen encabezaba el mercado con una cuota del 11,4%, seguida por Toyota y Honda. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a romperse en los años posteriores.

En 2023 se produjo un punto de inflexión cuando BYD se convirtió en la marca más vendida en China, superando a Volkswagen. Un año después, el dominio se consolidó: en 2024 el fabricante chino alcanzó una cuota del 14,8%, muy por delante de los competidores internacionales.

La tendencia continuó en 2025. BYD mantuvo el liderazgo con una cuota cercana al 14,7%, mientras que fabricantes locales como Geely también escalaron posiciones con el 11% del mercado. Volkswagen, que durante décadas dominó el país, quedó relegado al tercer puesto con una cuota del 10,8%.

Este cambio refleja un fenómeno estructural. Las marcas chinas pasaron de igualar en ventas a las extranjeras en 2023 a superarlas claramente en 2024, cuando ya controlaban el 59% del mercado doméstico.

El éxito de compañías como BYD, Geely o Changan está ligado a su apuesta temprana por la electrificación y a una fuerte integración industrial que incluye baterías, software y plataformas tecnológicas propias.

El retroceso de las marcas europeas en China

Las cifras de ventas evidencian el impacto de este cambio en los fabricantes europeos. En el último año, varios de los grupos más importantes del continente registraron fuertes descensos en el mercado chino.

Mercedes-Benz redujo sus ventas un 19%, hasta situarse en 551.900 unidades. BMW también registró una caída notable del 12,5%, con 625.527 vehículos vendidos.

El retroceso fue especialmente pronunciado en algunas marcas del grupo Volkswagen. Audi redujo sus ventas un 5% en China hasta los 618.000 coches, mientras que Porsche sufrió un desplome del 26%, con apenas 41.938 unidades.

En conjunto, el grupo Volkswagen vendió 2,69 millones de vehículos en China, lo que supone una caída del 8% respecto al año anterior.

O lo que es lo mismo. Las marcas europeas han perdido parte del atractivo que durante décadas tuvieron en el mercado chino, donde eran sinónimo de prestigio y tecnología.

Europa se convierte en el nuevo objetivo de los fabricantes chinos

Mientras las empresas europeas retroceden en China, el proceso inverso se produce en el Viejo Continente. Los fabricantes chinos están incrementando rápidamente su presencia en Europa.

En 2025 las marcas procedentes del gigante asiático vendieron 812.000 vehículos en Europa, lo que representa un crecimiento del 99% respecto al año anterior. Su cuota de mercado ya alcanza el 9,5% de las ventas totales, y en algunos meses ha llegado a situarse cerca del 10%, según datos de Dataforce.

SAIC Motor lidera la ofensiva china, con 305.717 vehículos vendidos en el continente y un crecimiento del 24,9%. El segundo puesto lo ocupa BYD, con 187.657 matriculaciones en Europa y un incremento espectacular del 268%. La empresa se ha convertido en uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos electrificados. En tercer lugar aparece Chery Group, que alcanzó las 135.000 unidades vendidas en Europa, más del doble que el año anterior.

La electrificación ha cambiado el equilibrio industrial

El avance de las marcas chinas se explica en gran medida por su estrategia en el desarrollo del vehículo eléctrico.

Mientras muchos fabricantes occidentales mantuvieron durante años una posición prudente respecto a la electrificación, las empresas chinas apostaron con decisión por esta tecnología.

El resultado ha sido una ventaja competitiva significativa en baterías, software y plataformas eléctricas.

La expansión global de la industria automovilística china

La ofensiva internacional de los fabricantes chinos se produce en paralelo a un récord histórico de exportaciones.

En 2025 China exportó 8,32 millones de vehículos, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. De ellos, aproximadamente el 28% correspondieron a coches electrificados.

El mayor exportador fue Chery Group, con 1,34 millones de vehículos vendidos en el exterior, seguido por otros grupos como SAIC Motor y BYD.

La estrategia de expansión también incluye la producción en Europa para evitar los aranceles que la Unión Europea ha impuesto a algunos vehículos eléctricos importados desde China. Ahí es nada.