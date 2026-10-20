Juan Roig (76 años), sobre los 3.110 millones que Mercadona aporta en impuestos en España: "Estamos muy orgullosos de pagarlos"

Mientras muchos reclaman bajadas tributarias, la cuarta mayor fortuna de España saca pecho por su factura. En declaraciones recogidas por ABC, Juan Roig (76 años) mantiene intacto su credo sobre el modelo económico del país frente al pago de los 3.110 millones de euros que Mercadona aporta en impuestos en España. "Lo que yo más quiero decir con rotundidad, y lo transmito a todo el mundo, es que si queremos servicios públicos y que la Justicia y la Sanidad sean universales, hay que pagar impuestos", declara. Un principio que el propio empresario asume como bandera de la casa: "Es un orgullo para nosotros".

El ejecutivo valenciano no habla desde la escasez, sino respaldado por un patrimonio personal estimado en 7.900 millones de euros, según Forbes, 2.100 millones más que hace apenas un año. Y es que, de hecho, su buque insignia cerró 2024 con unos beneficios de 1.384 millones de euros. Un músculo financiero que no solo se ha destinado al desarrollo del Roig Arena, su gran apuesta en Valencia, con una inversión de 400 millones, sino también a su propia plantilla: la compañía repartió 700 millones en primas por objetivos e incrementó el salario de todos sus empleados un 8,5% a principios de 2025.

Mercadona y su impacto fiscal: más allá de los impuestos que paga directamente

Ahora bien, la contribución fiscal directa de la firma palidece si se amplía el foco a toda su cadena de valor. Según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la actividad de Mercadona y su cadena de valor generó en 2025 31.416 millones de euros de valor añadido al PIB español y contribuyó a generar o mantener el 3,09% del empleo de todo el país. Como ya detallamos al analizar las cifras que marean de la distribuidora, el impacto de sus cajas registradoras se ha convertido en una de las arterias fundamentales por las que circula la economía real de España.

O lo que es lo mismo, el peso fiscal de Mercadona va mucho más allá de los impuestos que paga directamente. El informe del Ivie pone negro sobre blanco un dato que permite entender la importancia económica del sector privado: la actividad de la empresa propicia una recaudación fiscal total de 12.152 millones de euros para las Administraciones Públicas. Por su parte, los ingresos tributarios del conjunto del país superaron los 325.356 millones en el ejercicio 2025, según las cuentas anuales de la Agencia Tributaria. Aunque ambas cifras reflejan magnitudes fiscales distintas y no permiten establecer una proporción directa, sí dan una idea de la dimensión de la contribución económica de Mercadona.

Ante semejante maquinaria recaudadora, la postura de su máximo accionista no está exenta de retranca. El fundador defiende que pagar impuestos es necesario para sostener los servicios públicos, aunque distingue entre la obligación de contribuir y la gestión posterior de los recursos. Una reflexión que resume su postura: las empresas deben cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras que corresponde a las Administraciones gestionar los ingresos recaudados.

Imagen | Mercadona