La cuota de autónomos de España no para de subir. Estos bancos ofrecen cuentas remuneradas para paliar el golpe sin trabajar más

Ser autónomo en España nunca ha sido fácil, pues a los retos propios de emprender una actividad profesional por cuenta propia siempre se ha sumado la losa de un impuesto mensual fijo, independientemente de lo que se facture: la cuota de autónomos. Y ahora lo va a ser aún menos desde el punto de vista económico, pues la reforma de ese tributo por tramos no va sino a encarecer lo que la mayoría de estos trabajadores tiene que abonar todos los meses. Sólo para 2026 se estima que aquellos que consigan unos ingresos de unos 30.000 euros netos anuales tendrán que pagar 460 euros más al año de lo que desembolsaron este 2025.

Para paliar este golpe existen diferentes soluciones, y una de ellas pasa por conseguir una cuenta remunerada de autónomos. Un producto bancario que permite a sus titulares obtener ingresos extra por el mero hecho de ser trabajadores por cuenta propia. De esta forma es posible compensar ese aumento de los costes sin recurrir a incrementos de precios, recortes de gastos o echar más horas de trabajo.

No son la norma

Las cuentas para autónomos son productos muy comunes y es habitual que los bancos las tengan en su catálogo de productos. Sin embargo, no es tan frecuente encontrarlas remuneradas, o que ofrezcan unos beneficios significativos que compensen las subidas de la cuota que se van a acometer en 2026, por lo que las opciones disponibles en este segmento son reducidas y es preciso investigar bien.

Quienes estén buscando una cuenta remunerada para autónomos deben saber que las hay de tres tipos: las que generan intereses sobre el capital depositado, las que devuelven una parte de la cuota de autónomos y las que reembolsan un porcentaje de las compras profesionales que se realizan con la tarjeta bancaria asociada. Estas tipologías no son excluyentes entre sí y algunas entidades las combinan.

Cuenta Vivid Business para autónomos

La cuenta remunerada para autónomos de Vivid permite a sus titulares conseguir beneficios tanto a través de intereses sobre el saldo depositado como mediante el reembolso de un porcentaje de las compras profesionales pagadas con su tarjeta. En este caso, la rentabilidad y el cashback también dependen del plan contratado por el cliente.

Vivid ofrece un 4% de intereses durante los cuatro primeros meses para todas sus cuentas para autónomos, sin importar el plan contratado, como promoción de bienvenida y a partir de ese momento la remuneración oscila, según el plan, entre el 0,5% y el 2,7%. En lo que se refiere al cashback, esta entidad ofrece entre el 0,1% y el 1%, según el plan, en todas las compras que se realicen con la tarjeta asociada, y entre el 2% y el 8% en marcas seleccionadas como Amazon, Lidl, publicidad en Facebook y Google, gasolineras Shell, aerolíneas diversas o garajes urbanos, entre otros.

Vivid dispone de cuatro planes para sus cuentas para autónomos con precios diversos. El más básico es gratuito, pero es el que menos remuneración y ventajas ofrece (intereses del 0,5% después de los cuatro meses iniciales y 0,1% de cashback). Después están Prime, con un coste de 8,9 euros al mes, intereses del 2,5% y reembolso del 0,5%; Pro, con un coste de 24,9 euros al mes, intereses del 2,6% y reembolso del 0,75%; y Pro+, con un coste de 50 euros al mes, intereses del 2,7% y cashback del 1%.

Cuenta remunerada para autónomos de Qonto

La cuenta remunerada para autónomos de Qonto ofrece beneficios mediante intereses sobre el saldo depositado desde 1% TAE, con una promoción de bienvenida que los eleva al 4% durante los dos primeros meses. En función del plan elegido, los intereses sin promoción variarán del 1 al 2% y el saldo máximo remunerado será de 50.000 euros (plan Smart) a 200.000 euros (Plan Premium).

El plan Smart de Qonto de cuentas para autónomos tiene un coste mensual de 23 euros, es decir, de 276 euros al año, y con su remuneración se pueden llegar a obtener hasta 747 euros si se mantienen depositados 50.000 euros, por lo que su titular puede conseguir el producto gratis y, además, un beneficio bruto de 471 euros.

El Plan Premium cuesta 47 euros al mes, o 564 euros al año, y con él se pueden obtener hasta 4.650 euros brutos anuales siempre que se mantenga en la cuenta un importe de 200.000 euros, por lo que el usuario obtendría todas las ventajas de este producto sin costes y, además, una ganancia bruta de más de 4.000 euros al año.

Cuenta para autónomos de Abanca

Abrir cuenta en Abanca

La cuenta para autónomos de Abanca ofrece un pago directo de 500 euros a todos aquellos profesionales que domicilien en ella el cobro de una cuota de autónomos superior a 50 euros al mes. Además de ese requisito, el banco gallego también exige una permanencia de 24 meses, y en caso de incumplirla el cliente tendrá que devolver la parte proporcional de los meses que resten para completar los citados 24.

El abono de los 500 euros se realiza directamente en la cuenta para autónomos a los pocos días de recibir el primer cobro de la primera cuota domiciliada.

