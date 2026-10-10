Pedro Almodóvar, sobre sus propiedades: "Tengo una casa nueva y creo que la compré más que para vivir en ella, para poder decorarla"

Pedro Almodóvar ha sumado otra vivienda a su patrimonio con un gran objetivo: colgar los cuadros y excentricidades estéticas que ya no le caben en su domicilio habitual. El problema es que el capricho, confesado por el propio cineasta y recogido en una entrevista publicada por MANERA Magazine, se ha viralizado en pleno estallido social por la crisis habitacional gracias a distintos medios.

El director vive instalado desde hace años en un enorme piso de las señoriales calles cercanas al Templo de Debod y Pintor Rosales. Pero su pasión por los anticuarios y los colores saturados, los mismos rojos y azules que tiñen buena parte de su cine, exigía todavía más metros. “Tengo una casa nueva y creo que la compré más que para vivir en ella, para poder decorarla y poner todos los cuadros que he ido comprando a lo largo de los años”, confesó en 2025 al directivo de Roche Bobois, Gregory Dias Monreal. Para el creador de Dolor y Gloria, el minimalismo, de momento solo un ideal lejano, desapareció de su vida en el instante en que entendió que no quería guardar sus obras, sino mirarlas todos los días en su particular santuario.

Por qué es importante. El contraste entre la vivienda-museo de un artista consagrado y el panorama de la capital resulta brutal. Mientras Almodóvar dispone de otra vivienda para ampliar su colección, España atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda, con un déficit residencial que distintos estudios sitúan en cientos de miles de viviendas. Las movilizaciones por el derecho a la vivienda han vuelto a llenar las calles durante este otoño. En Madrid, la manifestación del 3 de octubre reunió a unas 70.000 personas según la Delegación del Gobierno, mientras los organizadores elevaron considerablemente esa cifra. Entre las reivindicaciones estuvieron la regulación de los alquileres y una huelga general por la vivienda.

El contexto. Madrid es uno de los principales focos del problema. La paradoja es evidente: poder disponer de una vivienda adicional para utilizarla como espacio de decoración convive con un déficit residencial agudo. De hecho, la Comunidad de Madrid amplió en septiembre su programa Mi Primera Vivienda para facilitar el acceso a la compra a personas de hasta 50 años y elevó a 425.000 euros el precio máximo de los inmuebles incluidos en el programa. La financiación puede alcanzar el 100% para los menores de 40 años, mientras que el porcentaje se reduce progresivamente para quienes tienen entre 40 y 50 años. Una medida que busca facilitar el acceso a una primera vivienda a quienes pueden afrontar una hipoteca pero no cuentan con ahorro suficiente para asumir la entrada.

Sí, pero. Almodóvar no es un fondo buitre especulador. Es un creador barroco invirtiendo en su propio imaginario, comprando piezas y objetos que forman parte de su universo estético y que también han tenido presencia en sus películas. Es lícito. Pero la imagen de una segunda vivienda en la ciudad utilizada para colocar cuadros y objetos decorativos subraya una brecha de clase evidente en el mismo código postal.

Imagen | Julieta. El Deseo - Manolo Pavón