Si las exenciones fiscales para universitarios buscan aliviar el bolsillo durante la carrera, prolongar esa condición durante más de una década tiene un límite legal muy claro. Vishal Kumar Gandhi, vecino de Hayes (Londres) de 40 años, falsificó certificados académicos entre mayo de 2013 y marzo de 2025 para aparentar que él y sus compañeros de piso estudiaban a tiempo completo. Así consiguió evitar el pago de 14.526,86 libras (unos 17.360 euros) del impuesto municipal o Council Tax, según recoge el comunicado del Ayuntamiento de Hillingdon. La vivienda quedó completamente exenta durante ese periodo.

La normativa británica establece que, para beneficiarse de esta exención, los cursos deben durar al menos un año y exigir un mínimo de 21 horas semanales de estudio. Cuando todos los residentes de una vivienda cumplen los requisitos para ser considerados estudiantes a tiempo completo, el inmueble queda exento del impuesto. Sin embargo, una auditoría municipal detectó anomalías en los documentos de Gandhi, que había terminado sus estudios en mayo de 2013. Tras declararse culpable, el tribunal de Uxbridge le impuso 24 semanas de prisión, suspendidas durante un año, 140 horas de trabajo no remunerado, un requisito de control de alcohol, un recargo de 154 libras y 8.970,52 libras en costas. En total, las cantidades reclamadas ascienden a 23.651,38 libras (unos 28.260 euros).

Desde el consistorio londinense subrayan el impacto de este engaño en las cuentas públicas. "Se trató de un fraude deliberado y sostenido que se prolongó durante varios años, y me complace que este infractor haya sido llevado ante la justicia", asegura Eddie Lavery, concejal de Finanzas de Hillingdon. El edil recuerda que las exenciones fiscales existen para proteger a quienes más lo necesitan y advierte de que abusar del sistema perjudica las arcas públicas y resta tiempo y recursos para atender las solicitudes legítimas.

¿Podría ocurrir algo parecido en España?

Aquí el escenario cambia. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), regulado por la Ley de Haciendas Locales, grava la titularidad de determinados derechos sobre los inmuebles y no contempla bonificaciones generales por ser estudiante. Además, la deuda tributaria prescribe a los cuatro años, aunque determinadas actuaciones administrativas pueden interrumpir ese plazo y reiniciar el cómputo, tal y como establece la Ley General Tributaria. Por su parte, el delito fiscal exige superar los 120.000 euros de cuota defraudada por ejercicio. No obstante, utilizar certificados falsos para obtener beneficios tributarios también puede tener consecuencias penales por falsedad documental. La sanción depende de la naturaleza del documento y de la conducta: el artículo 399 del Código Penal, por ejemplo, castiga la falsificación de certificados por particulares con multa, mientras que determinadas falsedades en documentos públicos, oficiales o privados sí pueden acarrear penas de prisión.

El caso de Hayes coincide con un aumento de las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento de Hillingdon. El balance de la Semana de Concienciación sobre el Fraude, publicado en noviembre de 2026, revela que el consistorio descubrió 134 solicitudes fraudulentas de descuentos fiscales desde abril, por valor de 150.000 libras (unos 179.250 euros). El importe supera en más de ocho veces las 18.500 libras detectadas el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 20 casos de descuentos fraudulentos para personas que vivían solas. No obstante, se trata de categorías de fraude diferentes, por lo que no cabe comparar directamente el número de casos. El balance municipal también recoge cinco millones de libras en fraude local detectado mediante distintas investigaciones, según recoge Uxbridge News.

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Imagen | Mikhail Nilov (vía Pexels)