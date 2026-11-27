¿Qué ocurriría si las grandes tecnológicas descubrieran que los cientos de miles de millones de dólares invertidos en inteligencia artificial no ofrecen la rentabilidad esperada? O lo que es lo mismo: han estado metiendo dinero sin parar en algo que está lejos de volverlas aún más millonarias de lo que son.

La respuesta está clara: las consecuencias irían más allá de las fronteras de Silicon Valley. De hecho, los expertos lo tienen claro: el impacto podría alcanzar al empleo, el consumo, los mercados financieros y las cuentas públicas de Estados Unidos.

Y es que una cosa está clara: la economía estadounidense ha desarrollado una creciente dependencia de la inversión tecnológica. Según estimaciones de Barclays, el gasto vinculado a la inteligencia artificial habría contribuido aproximadamente al 25% del crecimiento económico del país durante el último año.

Una contracción de estas inversiones podría desencadenar una reacción en cadena cuyas consecuencias, superarían incluso las del estallido de la burbuja puntocom.

El precedente de las puntocom y el desplome del Nasdaq

Entre finales de los años noventa y principios de 2000, la irrupción de internet desencadenó una fiebre inversora que disparó las valoraciones de numerosas compañías tecnológicas, muchas de ellas sin beneficios ni modelos de negocio consolidados.

El Nasdaq se revalorizó un 86% solamente en 1999 y alcanzó los 5.048 puntos el 10 de marzo de 2000. Sin embargo, cuando desapareció la confianza de los inversores, el estallido de la burbuja puntocom terminó provocando una pérdida cercana al 80% en el índice tecnológico.

Estados Unidos entró, incluso, en una recesión que se prolongó entre marzo y noviembre de 2001. Toda una catástrofe para las cuentas del país.

La situación ahora es hasta más preocupante. La diferencia respecto al escenario actual es que las acciones representan una proporción mayor del patrimonio de los hogares estadounidenses: aproximadamente el 35%, frente al 26% durante el máximo de la burbuja puntocom.

Por lo que una caída bursátil pronunciada podría deteriorar la confianza de los consumidores y reducir considerablemente el gasto de las familias.

La inversión tecnológica alcanza dimensiones históricas

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle han multiplicado sus inversiones en infraestructura tecnológica durante los últimos años con cifras de auténtico vértigo.

De hecho, el crecimiento de estas inversiones en inteligencia artificial está transformando la economía estadounidense a pasos agigantados, impulsando la construcción de centros de datos y la demanda de componentes electrónicos, energía y servicios industriales.

Una paralización de estos proyectos tendría consecuencias sobre numerosas actividades económicas. La lista podría ser más larga:

Fabricación de semiconductores.

Construcción de centros de datos.

Producción y distribución energética.

Fabricación de equipos eléctricos y sistemas de refrigeración.

Servicios tecnológicos y de ingeniería.

Compañías industriales como Caterpillar, Eaton o GE Vernova también quedarían expuestas a una eventual reducción de la demanda. Y claro, cuando EEUU tose, Europa se constipa.

El endeudamiento tecnológico dispara las alarmas de la Reserva Federal

La financiación de esta expansión constituye otro motivo de preocupación. La Reserva Federal ha advertido durante noviembre sobre los riesgos económicos del creciente endeudamiento relacionado con la inteligencia artificial, que podría superar los 800.000 millones de dólares antes de finalizar 2026.

Además, han proliferado estructuras de financiación complejas, préstamos privados, obligaciones fuera de balance y acuerdos comerciales cruzados entre fabricantes de chips y sus propios clientes. Todo un conglomerado que podría caer como un castillo de naipes.

Las investigaciones sobre la financiación de los centros de datos realizadas por el economista de Columbia Stijn van Nieuwerburgh alertan sobre la creciente participación de entidades financieras y fondos de inversión privados. El colapso podría ser auténticamente dramático.

De hecho, según sus estimaciones recogidas en el material de partida, un desplome dentro de unos años, si continúa creciendo el endeudamiento al ritmo previsto, podría ocasionar pérdidas crediticias de hasta dos billones de dólares.

Estados Unidos dispone de menos margen para afrontar otra crisis

El deterioro de las finanzas públicas estadounidenses añade otro elemento de vulnerabilidad. La cosa se complica. La deuda federal en manos del público alcanzó el 100% del PIB en 2026, su mayor proporción desde 1946. En vísperas de la crisis financiera de 2008, rondaba el 35%.

Esta diferencia podría limitar la capacidad de Washington para financiar programas extraordinarios de estímulo económico sin incrementar significativamente sus costes financieros.

Pese a todo ello, diferentes economistas discrepan sobre la magnitud del peligro. Jason Furman, profesor de Harvard, considera que incluso una caída bursátil del 30% acompañada de una paralización de la construcción de centros de datos no provocaría necesariamente una recesión.

La duda, antes de terminar 2026 continúa. ¿Conseguirán las compañías tecnológicas en 2027 transformar sus gigantescas inversiones en beneficios suficientes antes de que los mercados comiencen a cuestionar sus valoraciones? Más les vale si no quieren adentrar el país, y por ende a Occidente, a una crisis económica importante.

Imágenes | Kind and Curious