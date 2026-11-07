Estos son los 10 españoles más ricos de 2026 según Forbes. Del patrimonio colosal de Amancio y Sandra Ortega a Juan Roig y Florentino Pérez

Se trata de valores astronómicos. Los primeros peldaños de del ranking de los más ricos de España están ocupados por Amancio Ortega (125.200 millones de euros). Le sigue de lejos su hija Sandra Ortega (11.500 millones) y después está el presidente de Mercadona, Juan Roig (9.800 millones). También están presentes el banquero Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (8.100 millones), y el ingeniero Rafael del Pino (7.800 millones). Cerrando el pelotón de cabeza están Hortensia Herrero (5.550 millones), Florentino Pérez (4.900 millones), Tomás Olivo (4.900 millones), María del Pino Calvo-Sotelo (4.200 millones) y el empresario del sector hotelero Miguel Fluxà (4.100 millones).

¿Qué quiere decir ser millonario en España? Pues que mientras estas grandes fortunas aumentan su patrimonio a doble dígito, el salario medio en España se situó en 2024 en 29.540 euros brutos anuales, según los datos definitivos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, publicados en mayo de 2026. Además, el sueldo más habitual en nuestro país fue de cerca de 16.520 euros brutos anuales, una cantidad próxima al salario mínimo de aquel ejercicio. Es decir, que un trabajador normal tendría que trabajar varios millones de años consecutivos para acumular un patrimonio parecido al del fundador de un imperio textil.

Mercadona y Pontegadea, dos grandes motores de las fortunas españolas

El secreto está en el consumo masivo y el dividendo como religión. Por un lado, tenemos a Juan Roig, presidente y principal accionista de Mercadona, que en 2025 llegó a registrar unas ventas de 41.900 millones de euros y un beneficio neto de 1.729 millones de euros. Por otro lado, tenemos a Amancio Ortega, que cada año canaliza ingentes cantidades de dinero a través de su gran brazo inversor, Pontegadea (holding). Este dinero se dirige a comprar activos como inmuebles comerciales y logísticos estratégicamente ubicados, además de otras inversiones en infraestructuras y energía.

En definitiva, sigue siendo un negocio de ladrillo, moda y distribución diaria (aunque también destacan otros sectores como la banca, las infraestructuras o el turismo). Las estimaciones son mareantes. Pero es cierto que mientras los mercados premien a estas multinacionales y el reparto de beneficios siga siendo un elemento importante en la generación de patrimonio, estos gigantes seguirán jugando a otra cosa. Hay que destacar que todavía sigue habiendo una enorme diferencia entre estas grandes fortunas y los ingresos habituales de los trabajadores.