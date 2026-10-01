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Serrano cultiva sandías en Tomelloso: "A un productor le cuesta 30 céntimos criarlos y 30 al comercial". El problema es que no les queda nada

El agricultor denuncia los ajustados márgenes de la campaña de sandía y reclama más apoyo al producto español frente a la competencia de terceros países

Serrano cultiva sandías en Tomelloso: "A un productor le cuesta 30 céntimos criarlos y 30 al comercial". El problema es que no les queda nada
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Redacción El Blog Salmón

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El campo español lleva tiempo afrontando altos costes de producción y una fuerte presión sobre los márgenes. Os hemos hablado de ello en no pocas ocasiones, pero el testimonio de un productor de sandías en el programa 'La Linterna' de COPE ha puesto cifras concretas a la situación que denuncia una parte del sector, y que creemos que vale la pena traer a estas páginas hoy.

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Un dato: 30 céntimos. Eso es exactamente lo que, según José Ángel Serrano, agricultor de sandía y presidente de la cooperativa Santiago Apóstol en Tomelloso, Ciudad Real, les cuesta cultivar cada kilo de de esta fruta. "A un productor le cuesta 30 céntimos criarlos y 30 al comercial meterlo en las grandes superficies; a todo eso le quitas el 25% que ganan y no nos queda nada", denunciaba Serrano en antena. Un desequilibrio que pone el foco en cómo se reparte el valor a lo largo de la cadena y que ya vimos en El Blog Salmón al traeros hace unas semanas un tema sobre cómo las cebollas de 9 céntimos llegan a venderse en el supermercado a casi 2 euros. Suma y sigue.

Más allá de la rentabilidad, Serrano pone el foco en las diferencias que, a su juicio, existen entre los controles aplicados a los productores nacionales y los productos procedentes de terceros países. "Ellos también juegan con mejor diferencia que nosotros, porque lo que es la trazabilidad no se le impone como nosotros estamos teniendo tan agresivamente estos controles", señala. Dicho de otro modo, el agricultor considera que compite en condiciones diferentes.

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La clave. Apoyar de verdad el producto local. Ante una campaña complicada, el agricultor pide a los consumidores que miren la etiqueta antes de llenar el carro: "Donde ponga producto español, consumidlo, porque la calidad es superior y tenemos una trazabilidad que garantiza que nuestra fruta es muy buena y saludable". Un llamamiento al consumo de producto nacional que, de paso, nos deja botando una pregunta incómoda: ¿Llegará un día en que el agricultor prefiera abandonar la tierra antes que seguir perdiendo dinero con cada cosecha? El tiempo lo dirá. Pero desde luego es un tema preocupante.

Imagen | Martijn Stoof (vía Pexels)

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