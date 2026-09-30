El Gobierno recupera el descuento de 20 céntimos en gasolina y diésel y limita al 15% la subida del gas TUR

El Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete anticrisis que recupera el descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, limita la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas al 15% en octubre y congela la bombona de butano en 19,55 euros hasta junio de 2027. El esfuerzo presupuestario acumulado de las medidas aprobadas en los últimos reales decretos supera los 12.000 millones de euros, según el Gobierno.

El paquete llega con el IPC en máximos de principios de 2023 y el precio medio del diésel rondando los 1,95 euros por litro, según los datos que el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, pone sobre la mesa. El telón de fondo es el cierre del estrecho de Ormuz que Irán decretó el 2 de marzo de 2026, en plena guerra aérea con Estados Unidos e Israel, que prácticamente paralizó el tráfico de petróleo por una de las principales rutas energéticas del mundo. El 24 de marzo Irán anunció que los buques considerados no hostiles podían transitar coordinándose con sus autoridades. El Brent llegó a superar los 77 dólares el primer día de bloqueo y el encarecimiento sigue filtrándose al precio de surtidor, al recibo del gas y, por la cadena, al IPC general.

La letra pequeña del descuento. En octubre el recorte es de 20 céntimos; en noviembre baja a 13 céntimos; en diciembre a 6 céntimos, y ahí se acaba. Es decir, una rebaja fiscal fija por litro, no una reducción porcentual de los impuestos. La diferencia es técnica pero no menor: una cantidad fija recorta lo mismo litro a litro venga el crudo de donde venga, mientras que una rebaja porcentual del IVA o del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) haría que la aportación pública subiera cuando el precio sube y bajara cuando baja. "Me parece que el Gobierno peca de optimista o de conformista", zanja Rabadán, antes de recordar al Ejecutivo que "el optimismo ya les salió con el RD-L 18/2026, con IPC disparado". La patronal defiende bajarse el IVA del 21% al 10%, como ya se hizo en marzo pasado.

El escudo al gas y a la bombona

La TUR, la tarifa regulada del gas natural a la que están acogidos 3,1 millones de hogares, en torno al 40% del total, iba a subir más de un 45% el 1 de octubre con la revisión trimestral. El tope del 15% limita ese incremento y traslada el coste de la diferencia al mecanismo previsto para compensar el déficit generado por la medida. La bombona de butano, que consumen otros siete millones de hogares, especialmente en el ámbito rural, sube desde los 18,84 euros actuales hasta los 19,55, donde queda congelada hasta junio de 2027.

¿Qué significa para ti? Si tienes tarifa regulada de gas, la subida de octubre se queda en un 15% en lugar del 45% que habría tocado. Sobre una factura media doméstica de 60 euros al mes, la diferencia entre ambas subidas sería de unos 18 euros al mes. Si tienes coche diésel, los 20 céntimos por litro se ven en el surtidor desde este mismo mes, pero conviene ir apuntando la cadencia de la rebaja: 20 → 13 → 6 → cero en doce semanas, y vuelta al precio de mercado.

Lo que no cierra el decreto es el problema de fondo, que es estructural: España importa alrededor del 70% de la energía que consume, y eso la deja expuesta cada vez que algo se mueve en Oriente Próximo. El Gobierno ha elegido el parche trimestral; la discusión sobre una fiscalidad energética que alivie la factura sin depender de decretos de urgencia quedará abierta para más adelante.

Imagen | Engin Akyurt (vía Pexels)