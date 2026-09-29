Íker vive con su familia en la montaña: "Tengo placas solares en casa; consumo 1.800 Wh al día y con seis horas de sol una sola placa cubre mis necesidades"

El autoconsumo fotovoltaico en España ha seguido creciendo en los últimos años, hasta superar los 9.300 MW de potencia acumulada a cierre de 2025, según los datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Detrás de esa cifra agregada late, sin embargo, una pregunta que el discurso oficial del autoconsumo rara vez responde: ¿hasta qué punto es viable depender únicamente del sol, sin red eléctrica de respaldo, en una vivienda familiar? El comunicador Íker lo ha probado en primera persona, trasladándose temporalmente con su familia, mujer embarazada y una hija pequeña, a una cabaña aislada en el monte para poner a prueba el modelo off-grid que popularizan las redes. "Una cosa es verlo en una pantalla de YouTube y otra muy distinta es hacerlo de verdad en el mundo real, con tu mujer embarazada y una hija pequeña", señala, según recoge la COPE.

La familia opta por la tercera vía del off-grid, paneles solares con batería portátil, ni leña pura ni gasoil, utilizando una estación de carga de 3 kWh de capacidad que funciona como "una central eléctrica en miniatura". Eso permite, explica Íker, "hacer funcionar un frigorífico antiguo durante más de dos días sin sol, o usar el microondas durante horas". Pero la clave del experimento no está en la capacidad de la batería, sino en algo que el discurso del autoconsumo doméstico suele omitir: la gestión de la demanda. "El verdadero secreto no es solo cuánta energía eres capaz de almacenar, sino aprender a tener una casa eficiente y acorde a lo que el sol te da cada día", sostiene. Esto es, no se trata solo de producir, sino de reducir y redistribuir consumos. La familia prescinde de la vitrocerámica y utiliza gas y leña para determinados usos, reservando la electricidad solar para la nevera, la iluminación y los equipos de trabajo. De esta forma, la estrategia permite, según Íker, "quitarnos el 80% del consumo de una casa normal".

El análisis económico revela datos interesantes

La inversión en un kit de estación y panel solar ronda los 1.900 euros, según el relato de Íker; el ahorro directo en factura, sin embargo, es modesto: "unos 125 euros al año en el norte de Navarra, cifra que sería mayor en zonas con más sol como Andalucía". Al añadir el ahorro por reducción de potencia contratada, Íker calcula un ahorro total de unos 236 euros al año, lo que sitúa la amortización del equipo en torno a los 8 años de uso diario. Estas cifras corresponden a su caso concreto y dependen de factores como la ubicación, el consumo y las condiciones de generación solar. Lo que Íker describe, portátil moderno para editar vídeo con gasto energético mínimo, vitrocerámica fuera, estufa de leña para calor y gas para cocinar, responde a la necesidad de adaptar el consumo cuando una vivienda funciona sin conexión a la red. El error frecuente, advierte, es querer replicar la casa conectada a la red con paneles: "ese camino es muchísimo más caro y te va a obligar a gastarte una fortuna en inversores gigantescos y en un banco de baterías enorme". En otras palabras, el off-grid exige rediseñar la casa, no solo el sistema eléctrico.

La irónica paradoja es que la libertad del off-grid es, en realidad, una nueva forma de disciplina: la de sincronizar el consumo con la irradiación. "No tenemos que ver estos generadores solares como un sistema único para depender completamente de ellos", concluye Íker. Son una herramienta que proporciona independencia energética, permite ahorrar en la factura y, a diferencia de las baterías de pared, ofrece una movilidad total para poder usarla en una furgoneta camperizada o en cualquier otro lugar.

El testimonio de Íker muestra una de las posibilidades del autoconsumo y de la generación distribuida en España, donde la potencia fotovoltaica destinada al autoconsumo ya supera los 9.300 MW acumulados a cierre de 2025, según UNEF. Como recordaba El Blog Salmón al hilo del agricultor que instaló 50 turbinas eólicas en su campo de 2.800 hectáreas y convirtió el viento en su cosecha más estable, la generación distribuida ya no es una rareza de entusiastas: es una tecnología con presencia creciente en el sistema energético. Y como advertía también al hilo del joven que vive en un contenedor marítimo en las montañas con 10-20 euros de gasto mensual, la búsqueda de autosuficiencia energética y habitacional también encuentra ejemplos en entornos rurales. El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero a Íker, mientras tanto, ya le ha cuadrado la ecuación: seis horas de sol, una sola placa, 1.800 Wh al día.

Imagen | Basquecraft (vía YouTube)



