Entró en vigor: la ayuda de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años que muchas familias desconocen

Pese a tratarse de una de las herramientas de apoyo a la conciliación más consolidadas del marco fiscal, la complejidad de los canales de tramitación digital provoca que miles de hogares con rentas bajas pierdan el acceso directo a estos fondos de la Agencia Tributaria por puro desconocimiento administrativo.

Según recoge una información de El Español, este abono mensual, que en términos anuales se traduce en un alivio fiscal de 1.200 euros por cada menor a cargo. La ayuda se dirige masivamente a madres autónomas o asalariadas incorporadas al régimen de la Seguridad Social. El marco regulador también ampara la solicitud por parte de los padres en supuestos específicos de fallecimiento de la progenitora o cuando ostenten de manera exclusiva la guarda y custodia completa del menor. Para proceder al cobro ordinario de la partida, los beneficiarios deben cumplimentar el Modelo 140 a través de la sede electrónica de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), un trámite burocrático que se puede resolver de manera diferida marcando la casilla correspondiente en la campaña anual de la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

La normativa sectorial estipula que los pagos se transfieren por vía bancaria durante la segunda quincena de cada mes, extinguiéndose el derecho de forma automática en el preciso instante en que el hijo cumple los tres años de edad. Asimismo, las familias monoparentales disfrutan de una condición especial reforzada en determinadas escalas de cotización, donde la cuantía estructural puede llegar a elevarse hasta los 125 euros mensuales con el objeto de mitigar el impacto del shock inflacionario en las economías domésticas unipersonales.





El salto al CAPI: la red complementaria que eleva la ayuda hasta los 115 euros

Lo cierto es que, dándole otra vuelta a las coberturas asistenciales vigentes en el mercado de trabajo, el verdadero ángulo que agranda esta política familiar se localiza en la actualización de las rentas mínimas integradas en el sistema del IMV (Ingreso Mínimo Vital). De acuerdo con los criterios recogidos en la guía de prestaciones de Bankinter para el presente ejercicio, el BOE ha consolidado e incrementado los importes del CAPI (Complemento de Ayuda para la Infancia), una subvención complementaria diseñada para combatir la pobreza infantil de los hogares más vulnerables. Bajo este paraguas estatal, las familias con rentas bajas que no alcancen los umbrales exigidos por la Agencia Tributaria para la deducción contributiva pueden percibir de la Seguridad Social una cuantía neta de 115 euros mensuales por cada menor de tres años.

Esta red de protección paralela, que desciende de forma escalonada hasta los 80,50 euros para niños de entre 3 y 6 años, y se fija en 57,50 euros para menores de hasta 18 años, no exige que las madres se encuentren en activo. Sin embargo, la persistencia de la brecha digital y la falta de ventanillas únicas de información provocan un solapamiento ineficiente, donde los hogares con menores ingresos asumen que la ayuda ordinaria de Hacienda es la única vía disponible, ignorando la existencia de complementos directos del sistema de protección social que analiza de forma pormenorizada al evaluar el impacto de las prestaciones por hijo a cargo. El clímax técnico de esta coyuntura evidencia que el desconocimiento no solo merma el bolsillo de las familias trabajadoras, sino que aísla de forma severa a los núcleos en riesgo de exclusión que cumplen sobradamente con los requisitos patrimoniales fijados por el regulador público.

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