Entró en vigor: los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden reducir su jornada laboral por conciliación

Encajar los rígidos horarios de las plantillas corporativas con las entradas y salidas de los colegios se ha convertido en el rompecabezas diario de millones de progenitores en nuestro país. Sin embargo, el marco legislativo ha edificado una barrera de contención infranqueable para garantizar que la balanza se incline siempre a favor de la vida familiar. Según recoge la delegación aragonesa de El Español, la normativa laboral vigente ratifica de forma nítida que cualquier empleado con hijos menores de 12 años a su cargo ostenta el derecho individual a solicitar una reducción proporcional de su jornada de trabajo, amparado por los estrictos mecanismos de la guarda legal.

Las compañías ya no disponen de margen de maniobra para vetar estas peticiones por mera conveniencia de producción.

Un salvavidas de tiempo con letra pequeña.

La matemática del tijeretazo salarial

Aquí es donde conviene coger la calculadora para evitar sorpresas desagradables a final de mes. El artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores deja claro que este derecho conlleva una disminución proporcional del salario que oscila obligatoriamente entre un mínimo de un octavo y un máximo de la mitad de la jornada laboral ordinaria. El empleado es quien tiene la potestad exclusiva de elegir la concreción horaria que mejor se adapte a sus rutinas domésticas dentro de su turno habitual, lo que priva a los directores de Recursos Humanos de la capacidad de imponer unilateralmente los tramos horarios que consideren oportunos.

La gran pregunta que deja botando este mecanismo es… ¿Qué ocurre si la empresa decide tomar represalias y opta por rescindir el contrato? Pues que el tiro le sale por la culata de forma automática (y con razón). La legislación laboral califica de manera fulminante como "despido nulo" cualquier despido objetivo o disciplinario ejecutado mientras el asalariado se encuentre disfrutando de la reducción por guarda legal, obligando a la empresa a readmitir al trabajador de inmediato con el abono íntegro de todos los salarios de tramitación devengados.

El escudo de la Seguridad Social

Nos explicamos. Para que el recorte de horas no se traduzca en una ruina de cara al futuro a largo plazo, el sistema público introduce un mecanismo de protección fiscal silencioso pero sumamente valioso. De acuerdo con las reglas de cotización de la Seguridad Social, durante los dos primeros años de reducción de jornada por cuidado de menores de 12 años, las aportaciones se computan incrementadas al 100% de la jornada anterior de cara a futuras prestaciones básicas, tales como la jubilación, la incapacidad permanente o el desempleo.

¿Y qué pasa si el bolsillo no da para sufrir una merma en la nómina mensual? Existe una alternativa legal muy jugosa que suele pasar desapercibida: el artículo 34.8 del Estatuto, bautizado coloquialmente como la "jornada a la carta". Esta rendija permite solicitar adaptaciones de la jornada ordinaria, cambios de turno o la implantación del teletrabajo para conciliar sin necesidad de reducir ni un solo minuto de las horas contratadas y, por ende, manteniendo intacto ni más ni menos que el 100% del sueldo bruto ordinario.

Los límites del control empresarial .

Como ya hemos desgranado de manera recurrente en las páginas de El Blog Salmón al analizar los equilibrios de poder en el tejido productivo, el derecho del trabajo en España prioriza la protección social del núcleo familiar por encima de la pura rentabilidad financiera del negocio a corto plazo. Intentar camuflar trabas organizativas para denegar estas adaptaciones horarias constituye un billete directo hacia una condena por vulneración de derechos fundamentales en los Juzgados de lo Social. Mientras las patronales y los asesores legales recomiendan a los jefes de equipo mover ficha con pies de plomo y negociar de buena fe, queda botando la duda de cuántas pymes de nuestro país están preparadas para reconfigurar sus turnos sin resentirse en la facturación diaria.

Imágenes | Pexels (Helena Lopes)