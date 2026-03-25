Los expertos aseguran que vamos hacia una crisis energética enorme, la peor en décadas. Paradójicamente, estamos más preparados que nunca

Caos en el sistema energético internacional. Que si pugnas geopolíticas, que si interrupciones logísticas, que si dependencia estructural de determinadas regiones del planeta…

Una tormenta perfecta que ha generado un escenario en este 2026 que muchos analistas consideran más complejo que las crisis del petróleo de los años 70 o incluso la crisis del gas vivida en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Claro, los datos actuales son para echarse a temblar. El barril de crudo se mantiene por encima de los 100 dólares en los mercados internacionales y las previsiones para 2026 apuntan a un encarecimiento sin paliativos.

Diferentes firmas financieras han elevado sus estimaciones del Brent hasta una media de 85 dólares, ocho más que las previsiones anteriores. Y el West Texas también ha sido revisado al alza. Y en medio de toda esta vorágine una duda, ¿cómo estamos realmente preparados?

Oriente Medio vuelve a ser el epicentro del riesgo

La situación en Oriente Medio es más que complicada. En las últimas semanas, al menos 40 infraestructuras críticas han resultado dañadas en varios países de la región, lo que ha reducido de forma significativa la capacidad de producción y transporte.

Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial. Su bloqueo parcial ha provocado una disrupción inmediata en los flujos energéticos, afectando tanto a Asia como a Europa.

Las estimaciones del mercado apuntan a que los flujos podrían haberse reducido hasta el 5% de su capacidad habitual durante varias semanas. Esto implicaría pérdidas acumuladas superiores a los 800 millones de barriles, una cifra que no tiene precedentes recientes y que tensiona las reservas globales.

Además, la producción en la región podría verse recortada desde los actuales 11 millones de barriles diarios hasta picos cercanos a los 17 millones en escenarios extremos de interrupción, lo que aumentaría aún más la volatilidad.

La energía estornuda, el planeta se constipa

El encarecimiento de la energía tiene efectos inmediatos sobre la inflación, el consumo y la actividad industrial. Sectores intensivos en energía, como el transporte, la industria pesada o la agricultura, son los primeros en notar el impacto.

En Europa, donde la dependencia energética externa sigue siendo elevada, el riesgo es especialmente significativo. Aunque las reservas de petróleo en países de la OCDE se mantenían relativamente estables antes del conflicto, la disrupción actual puede revertir esa situación en cuestión de semanas.

Además, el incremento del precio del gas añade presión adicional. La subida del gas natural afecta directamente al precio de la electricidad en muchos mercados, lo que se traduce en un efecto dominó sobre los costes empresariales y el poder adquisitivo de los hogares.

Medidas de emergencia y límites del sistema

Ante este escenario, los organismos internacionales han activado mecanismos de respuesta rápida. Entre ellos destaca la liberación de reservas estratégicas de petróleo, con volúmenes que alcanzan cifras históricas cercanas a los 400 millones de barriles.

Este tipo de medidas busca estabilizar los mercados a corto plazo y evitar picos de precios aún más pronunciados. Sin embargo, su efecto es limitado en el tiempo. Si las interrupciones persisten, las reservas pueden agotarse sin resolver el problema estructural.

Además, el transporte marítimo sigue siendo un cuello de botella clave. Aunque existan reservas disponibles, su distribución depende de rutas seguras y operativas, algo que actualmente no está garantizado en determinadas zonas estratégicas.

Por qué el mundo está mejor preparado que antes

A pesar de la gravedad del escenario, existen factores que marcan una diferencia respecto a crisis anteriores. El primero es la diversificación de fuentes energéticas.

En los últimos años, la expansión de las energías renovables ha sido notable, con crecimientos anuales de doble dígito en capacidad instalada de solar y eólica en muchas regiones.

Este avance reduce parcialmente la dependencia del petróleo y del gas, especialmente en la generación eléctrica. En países como España, por ejemplo, más del 50% de la electricidad ya proviene de fuentes renovables en determinados momentos del año.

Otro elemento clave es el desarrollo del gas natural licuado. El GNL ha transformado el mercado energético al permitir transportar gas por vía marítima, rompiendo la dependencia de los gasoductos tradicionales. Esto ha facilitado que países europeos diversifiquen proveedores tras la crisis de 2022.

La interconexión de los sistemas eléctricos también ha mejorado significativamente. Redes más integradas permiten redistribuir energía entre países, compensando déficits puntuales y reduciendo el riesgo de apagones generalizados.

¿Un cambio estructural en marcha?

Más allá de la crisis actual, el sistema energético global está inmerso en una transformación profunda. La transición hacia modelos más sostenibles no solo responde a objetivos climáticos, sino también a la necesidad de reducir vulnerabilidades geopolíticas.

El desarrollo de almacenamiento energético, como baterías a gran escala, y la digitalización de las redes están permitiendo gestionar mejor la variabilidad de las renovables. Al mismo tiempo, las inversiones en hidrógeno y nuevas tecnologías apuntan a un futuro menos dependiente de combustibles fósiles. Esperemos.

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