Emilio, de 28 años, vive solo en un contenedor marítimo en las montañas:"Solo necesito 10 o 20 euros al mes"

Emilio, valenciano de 28 años, vive en un contenedor de transporte marítimo perdido en la montaña pagando unos 20 euros al mes por "un techo y libertad", o, en sus propias palabras, "porque no quería pagar una hipoteca durante 40 años y buscaba, entre otras muchas cosas, libertad y tranquilidad", explica al periodista Diego Revuelta, donde añade que se montó todo esto él solo sin haber trabajado de albañil, "sin haber cogido un taladro en mi vida".

Ahí cuenta que hace año y medio que dejó su empleo, compró un terreno rústico de más de 20.000 metros cuadrados por 15.000 euros en la Comunidad Valenciana, no revela la ubicación exacta, y autoconstruyó una vivienda de 13 metros cuadrados en un contenedor de seis metros de largo por 2,40 de ancho que le costó 1.300 euros, más 300 de transporte. La vivienda, dividida en habitación principal, cocina, despacho y baño, incluye una cama plegable que aprendió a soldar para la ocasión, y cuenta con placa solar y cocina de gas.

"Parece que necesites un montón de dinero, pero no es así. Yo estoy viviendo con luz, agua y un sitio para dormir por 10 o 20 euros al mes"

"Es la trampa que nos han hecho hoy en día: parece que necesites un montón de dinero, pero no es así. Yo estoy viviendo con luz, agua y un sitio para dormir por 10 o 20 euros al mes". Y, sobre el proceso constructivo: "Lo hice sin ninguna experiencia, sin haber trabajado nunca de albañil ni haber cogido un taladro en mi vida. Lo hice a base de tutoriales de YouTube; preguntando, con muchos tutoriales y mucha prueba y error. Tardé unos 3 meses en construirla". Gastos detallados: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de 8 euros al año; agua, 80 euros cada cinco o seis meses, que abastece un camión cisterna los depósitos; luz, cero, gracias a un kit solar con baterías; un huerto que el año pasado produjo más de 400 kilos de almendras de los árboles del terreno. "No soy abogado, pero no estaba dispuesto a pasar por lo que nos hacen pasar hoy en día. Mi mensaje es que no tengáis tanto miedo. Si más gente hiciera esto, a lo mejor cambiaban las cosas".

La matemática que Emilio no hace

La contabilidad de Emilio cobra sentido contra la crisis de vivienda que arrastra nuestro país. El Banco de España calculaba en 2024 que un hogar no propietario necesitaba 6,8 años de renta neta media para comprar una vivienda en España; entre los menores de 35 años, el esfuerzo subía a 7,1 años. En junio de 2026, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el importe medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó los 178.365 euros, un 6% más que un año antes. O lo que es lo mismo: lo que Emilio pagó por su terreno, 15.000 euros, es algo menos de una décima parte del importe medio de una nueva hipoteca sobre una vivienda; lo que él gasta al mes en vivienda, entre 10 y 20 euros, supone un coste muy reducido frente al alquiler convencional.

La fórmula de Emilio no es única. María lleva seis años viviendo sola en un bosque de Asturias en una casa que le costó 6.000 euros "sin luz ni agua"; un desarrollador web francés vendió su casa por 112.000 euros para vivir en autocaravana y ahora asegura ahorrar entre 300 y 400 euros al mes; expertos en vivienda desmontan la regla del 20% del valor para comprar y sostienen que "se puede comprar una casa con una entrada de 15.000 euros", mediante una fórmula de alquiler con opción a compra. Lo que el reportaje de Revuelta no oculta es que la vivienda de contenedor no está anclada al suelo y que él admite que "vive en la casa de los murciélagos", una caseta de piedra abandonada previa, lo que sitúa su situación, según sus propias palabras, en un "gris" legal.

Estos casos reflejan una alternativa al modelo convencional de acceso a la vivienda, aunque las condiciones urbanísticas y legales de una construcción o instalación de este tipo dependen de la situación concreta del terreno. Lo que sí ha medido el Banco de España es lo contrario: que la vía convencional exigía en 2024 6,8 años de renta neta media para comprar una vivienda en España, una cifra que subía a 7,1 años entre los menores de 35 años.

Imágenes | Diego Revuelta (Vía YouTube)