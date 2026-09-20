Instaló 50 turbinas eólicas en su campo de 2.800 hectáreas: las vacas siguieron pastando y el viento se convirtió en su cosecha más estable

Pete Ferrell cría ganado en 7.000 acres (unas 2.833 hectáreas) cerca de Beaumont, Kansas, y desde 2005 cobra regalías por 50 aerogeneradores que se levantan sobre su rancho: el viento ya le reporta la mitad de sus ingresos anuales. Las vacas, mientras tanto, siguen pastando alrededor de las bases de las turbinas, que también usan como sombra. Así, el agricultor deja de ser solo productor de comida para convertirse en productor híbrido de energía y proteína.

Las 50 turbinas forman parte del Elk River Wind Project, un parque de 100 aerogeneradores y 150 MW de capacidad total que abastece a unos 60.000 hogares. La huella sobre el ganado es ridícula: 50 acres inutilizables, uno por turbina, menos del 1% de la propiedad. Y un matiz: Ferrell no es dueño de los aerogeneradores; los opera una empresa y a él le corresponden los pagos por uso del suelo, en torno a 10.000 dólares anuales por turbina como referencia habitual del sector, aunque la cantidad varía según el contrato. "El combustible es gratis. Simplemente aparece", resumió el propio Ferrell, que considera a las turbinas su mejor póliza de seguro frente a la incertidumbre del campo.

Lo que Kansas tiene y España no

Sí, pero. El modelo funciona porque Kansas reúne varias condiciones favorables, entre ellas un recurso eólico abundante, grandes explotaciones ganaderas e incentivos fiscales federales a la inversión renovable. El resultado: en 2024 la eólica generó alrededor del 52% de la electricidad de Kansas, una de las cifras más altas de EE.UU. La cara B del disco es España: la mitad de la generación eléctrica de 2023 ya vino de renovables, mientras que algunos proyectos renovables afrontan problemas de rentabilidad debido, entre otros factores, a los bajos precios del mercado mayorista.

Ferrell no estuvo exento de polémica: enfrentó resistencia vecinal y acciones legales por el impacto visual y los incentivos públicos, el clásico NIMBY ("turbinas sí, pero no en mi pueblo"). Aun así, el rancho familiar, en manos de la familia desde 1888, siguió adelante. Su bisabuelo ya tenía una turbina pequeña en 1923, antes de que la electricidad llegara al campo; cuatro generaciones después, el rancho comparte espacio con un parque eólico mientras el ganado sigue siendo su actividad principal. La pregunta es si el modelo agrivoltaico/eólico-ganadero escala en territorios más densos y con diferentes sistemas de incentivos. El tiempo nos lo dirá. Mientras llega, Ferrell seguirá cobrando su póliza: el viento no pide sequía, no cotiza en bolsa y no escampa.

Vía | VitalSigns

Imagen | Kalina O. (Vía Pexels)