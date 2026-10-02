Marc Vidal, inversor: "El gas va a subir un 40% en invierno y quien más lo va a notar en España es quien está en tarifa regulada"

El analista económico Marc Vidal se pasó hace unos días por la sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE' para avisar de que el precio del gas se dispone a subir un 40% durante los próximos meses fríos, justo cuando la factura de la temporada se decide y el ventilador sigue girando en mitad del salón.

Y la paradoja la tenemos enfrente, en nuestra propia factura

En el mercado mayorista el gas cotiza estos días en torno a los 70 euros el megavatio hora, cuando lo habitual sería rondar los 30 euros, según ha explicado Vidal; una horquilla que el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) corrobora con su promedio de 61,87 euros/MWh en agosto, casi un 90% por encima del mismo mes de 2025. El precio actual también se sitúa muy por encima de los niveles registrados en septiembre de 2023, 2024 y 2025. Los motores: reservas europeas bajas, el transporte del suministro en barco y el conflicto en Oriente Próximo. "La tarifa pensada para proteger al consumidor doméstico es la que primero va a trasladar la subida, paradójicamente", ha afirmado Vidal, antes de rematar: "el que se creía más protegido ahora es el que está más expuesto". El motivo: la tarifa regulada del gas, la TUR, se revisa cada trimestre y traslada los cambios en el coste de la materia prima, mientras que las tarifas libres a precio fijo pueden mantener el precio pactado durante la vigencia del contrato.

El gas no se queda en la caldera: al ponerse el sol, los ciclos combinados lo queman para generar electricidad (y esta es la clave), así que por la noche el mismo fluido vuelve a entrar en casa por el enchufe. "El mismo gas te llega dos veces, por la caldera y por el enchufe", ha descrito Vidal, justo en las horas en que los hogares están encendidos. Es el telón de fondo de una factura eléctrica en la que Bruselas también está planteando cambios para incentivar un uso más flexible de la red y adaptar mejor los costes a cuándo y cómo se consume electricidad, aunque estas medidas dependen de su desarrollo y aplicación.

¿Política energética o disciplina doméstica?

Vidal ha cargado contra los consejos institucionales, como revisar la potencia, bajar el termostato o cambiar de contrato, por convertir "un problema de política energética con responsables en un problema de disciplina doméstica", ironizando sobre si el precio del gas depende en realidad de apagar la luz del pasillo. Y la gran pregunta que queda botando es esta: tras años de promesas comunitarias de soberanía energética… ¿qué queda en los hogares? "La única soberanía que ha llegado a los hogares es la de elegir en qué habitación vas a pasar frío", ha zanjado el analista. Con el gas en torno a los 70 euros y la tarifa regulada sometida a su revisión trimestral, este invierno dirá si el mecanismo que se diseñó para proteger al consumidor termina siendo el que lo ponga a temblar.

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