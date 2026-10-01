Mercadona confirma la única forma de conseguir trabajo en sus supermercados. Spoiler: se acabó el currículum en mano

Mercadona ha cerrado el año con una plantilla de 115.000 personas y un reparto de 780 millones de euros en primas por objetivos, dentro de su política de reparto de beneficios entre los trabajadores. Según ha confirmado la cadena presidida por Juan Roig, para aspirar a uno de estos puestos, ya sea en tiendas o en oficinas, es necesario registrarse en su nuevo Portal de Empleo, dejando atrás la entrega del currículum en mano como vía de acceso.

Por qué es importante. El rediseño de su plataforma no es un mero lavado de cara estético. Al permitir importar datos desde LinkedIn y mantener los perfiles activos, el nuevo Portal de Empleo facilita que los candidatos puedan mantener actualizada su información y optar a futuras oportunidades dentro de la compañía. El sistema busca así simplificar el proceso de selección y centralizar todas las candidaturas en un mismo espacio.

La letra pequeña del sueldo. Para un empleado en su primer año a jornada completa (40 horas), el suelo está en 1.734 euros brutos al mes, según las tablas salariales de Mercadona para 2026, complementado con las primas correspondientes por beneficios. La verdadera consolidación llega al superar los cuatro años en la empresa. El 70% de la plantilla se encuentra en este grupo de antigüedad, alcanzando un salario de 2.346 euros brutos mensuales. En febrero de 2026, estos trabajadores recibieron hasta 7.250 euros netos, una cantidad que incluía la nómina de ese mes junto con 5.400 euros netos en primas.

Detrás de esta inyección de más de 1.000 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales, que incluye la actualización vinculada al IPC y una semana más de vacaciones, se encuentra también la transformación de la compañía hacia la Tienda 9. Este modelo abandona la organización tradicional por negocios para articularse por procesos, centralizando el corte y envasado de frescos en un nuevo 'Obrador Central', que permite ahorrar un 10% de energía. Todo ello forma parte de la transformación de la red de supermercados y de los procesos de trabajo de la compañía.

La compañía ha previsto invertir 3.700 millones de euros hasta 2033 para transformar su red hacia este formato, que incorpora herramientas de autogestión y murales de frío Aerofoil para minimizar la pérdida térmica. El nuevo portal de empleo también incorpora vídeos explicativos sobre el día a día de los diferentes puestos, con el objetivo de que los candidatos conozcan mejor las características del trabajo antes de presentar su candidatura. Mercadona prevé alcanzar los 43.200 millones de euros de ingresos brutos en 2026.

El verdadero desafío para la cadena ya no es simplemente vender más volumen, sino mantener una estructura capaz de adaptarse a la transformación de sus tiendas y procesos sin perder de vista la atención al cliente. La evolución hacia la Tienda 9 combina nuevas herramientas, cambios en la organización y una mayor automatización de determinados procesos. El tiempo dirá cómo se traduce este modelo en el funcionamiento diario de sus supermercados.

Imagen | Mercadona