Maribel y Vicente viven como nómadas con dos pensiones: "Pasamos el mes con 2.000 euros, incluido el gasoil"

Hace cinco años, con los hijos ya emancipados, el matrimonio formado por Maribel y Vicente en Mallorca decidió reducir sus gastos fijos. Sin deudas ni anclajes, cambiaron la isla por las carreteras del Viejo Continente a bordo de su vehículo. El tijeretazo a sus gastos fijos fue importante.

Como relata el propio Vicente en el canal de YouTube de Arnau Serrado, los números cayeron por su propio peso al salir del mercado residencial: "Cuando hicimos el planning de pasar del piso a la autocaravana, dejamos de pagar unos 1.200 euros. Teníamos un coche automático recién comprado, 350 euros más 50 de seguro... aquí no necesitas coche. Dejas de pagar un consumo de 100 euros al mes de electricidad, otros tantos de gas, otros tantos de agua... y sobre todo nosotros que venimos de Mallorca, que está más caro".

De una forma sencilla, la estrategia para taponar este sangrado económico pasa por la austeridad y la independencia. El vehículo cuenta con placas solares y un sistema de baterías que alimentan una 'air fryer', dos televisiones y un generoso sistema de congelación, lo que les permite asegurar con rotundidad que "no dependemos de estar enchufados". En cuanto a la movilidad, la hoja de ruta impone un límite estricto de 700 euros mensuales en gasoil; una barrera que casi nunca cruzan porque priorizan el descanso prolongado a la ruta continua. Además, toda la alimentación se cocina intramuros ('in van'), sorteando el sobrecoste de los restaurantes y reservando un margen obligatorio para averías mecánicas imprevistas.

Sin embargo, esta postal idílica es el reflejo directo de una crisis estructural que ahoga a los perfiles de ahorradores medios. Desde El Blog Salmón coinciden en que el 'monstruo' inmobiliario está expulsando a las familias yel drama de la vivienda se acentuará en 2026, con estimaciones que apuntan a que alquilar será un 10% más caro. El esfuerzo financiero en Baleares es especialmente salvaje, obligando a un hogar a destinar más de la mitad de sus ingresos solo al pago de un techo. Ante semejante asedio, la casa con ruedas ha dejado de ser un capricho recreativo para ser un genuino escudo frente a la inflación.

No es el único caso

El caso de los mayores que buscan reducir sus gastos mediante este tipo de soluciones no se limita a España. En Europa también se han conocido casos particulares, como el de un jubilado francés de 61 años que instaló su furgoneta en un campo agrícola con permiso del propietario, aunque posteriormente el ayuntamiento le recordó que esa autorización no era suficiente. En paralelo, la evolución de los precios y de las pensiones ha alimentado el debate sobre el poder adquisitivo de los jubilados, aunque la situación varía según el periodo y el perfil del pensionista.

Lo que está por venir parece apuntalar este modelo de vida para quienes buscan reducir sus gastos. Frente a un mercado tradicional de ladrillo que puede exigir una parte importante de los ingresos, la autocaravana se presenta para algunas personas como una alternativa para contener la economía doméstica. Al final, renunciar a los metros cuadrados para vivir sobre cuatro ruedas no es solo una aventura para tener libertad: para Maribel y Vicente también es una forma de reducir gastos y mantener un estilo de vida diferente.

Imagen | Arnau Serrado



