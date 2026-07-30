Nieves, trabajadora con más de 46 años cotizados: "Me han recortado la pensión de por vida por jubilarme a los 63 años"

Nieves tiene 72 años y una hoja de servicios que deja poco espacio al debate: desarrolló su carrera entre consultorías y la administración local hasta sumar 46 años y dos meses de aportaciones al sistema público, "sin ni un solo día de paro". A la vez, arrastra gravísimos problemas de huesos, hernias de disco y ambas caderas operadas. Las dos cosas son ciertas a la vez, y esa es la historia. A los 63 años, incapaz de aguantar físicamente hasta su edad ordinaria de jubilación, se vio forzada a retirarse. El organismo público ejecutó entonces una reducción permanente sobre su prestación.

"Había trabajado toda mi vida y llegó un momento en el que mi cuerpo ya no podía más", explica en una campaña en Change.org que ya cuenta con el apoyo de casi 32.000 ciudadanos. "El sistema no mira todo lo que ya has trabajado, solo que te fuiste antes de la edad marcada y te penaliza de por vida", denuncia. Su reclamación es sencilla: "No pido un privilegio, sino que se reconozca una vida entera de trabajo".

Para entender de cuánto dinero estamos hablando, conviene ponerle números exactos a ese rango general de penalizaciones que señala Noticiastrabajo. En el caso específico de Nieves, al superar los 44 años y medio de cotización y adelantar su retiro exactamente 24 meses, la norma dictamina un tijeretazo del 13% sobre su pensión teórica. Traducido a tu bolsillo: si a una trabajadora en su misma situación le correspondiera una nómina de 1.500 euros, el Estado le resta 195 euros cada mes. Son 2.730 euros menos al año, una cifra que da vértigo del bueno cuando se proyecta a lo largo de un par de décadas de esperanza de vida.

El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social tasa las causas que el Estado considera "involuntarias" para adelantar el retiro, como sufrir un despido colectivo, un ERE o la extinción del empresario. (El BOE, por cierto, no entiende de dolor crónico; entiende de epígrafes). Sin embargo, el propio desgaste físico no figura entre esos supuestos. Si obliga al trabajador a dejar su empleo, pero el INSS no le reconoce una incapacidad permanente, la ley no considera esa situación una causa de jubilación anticipada involuntaria. En la práctica, quien decida retirarse antes de la edad ordinaria deberá hacerlo por la vía de la jubilación anticipada voluntaria y asumir la correspondiente reducción de su pensión.

Si tu propio cuerpo te despide por desgaste físico, pero el tribunal médico no te concede una Incapacidad Permanente, tu salida computa obligatoriamente por el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social como jubilación anticipada voluntaria. A ojos del sistema, la regla es rígida: retirarse con las caderas rotas tras 46 años cotizados penaliza exactamente igual que irse a descansar por decisión propia.

Ese choque entre lo que dice el papel y lo que aguanta el cuerpo es una anomalía persistente. En mayo de 2026, el análisis de Xataka sobre la ineludible realidad de las cotizaciones ya señalaba cómo los coeficientes desincentivan precisamente a quienes más aportan al sistema. Y apenas un mes después, El Blog Salmón recogía el consenso entre los propios funcionarios: resulta enormemente difícil que un trabajador medio logre alcanzar los 67 años manteniendo su plena capacidad física tras décadas de exposición laboral. Pero toda obligación tiene su letra pequeña, y en este caso el giro es estrictamente matemático. La reforma de las pensiones intentó calmar los ánimos creando el famoso plus para largas carreras, regulado en la Disposición Adicional Primera de la Ley 21/2021. La norma prometía un complemento económico para quienes se hubieran jubilado anticipadamente acumulando más de 44 años y medio de cotización, siempre que su pensión resultase inferior a la calculada con la nueva escala.

Suena redondo, hasta que enciendes la calculadora. Antes de 2022, el coeficiente reductor por irse 24 meses antes con esa mochila de años era del 1,625% trimestral (un 13% total). Con la regla actual, la penalización para ese mismo tramo y esos mismos meses es de exactamente el 13,00%. Como ambas tijeras cortan exactamente la misma cantidad, la diferencia a compensar es de cero euros. Un parche así es el equivalente burocrático a darte la razón por carta, pero negarse a devolverte el dinero: la medida estrella para aliviar a quienes sostuvieron el sistema durante medio siglo reparte justicia a razón de cero céntimos al mes.

Imagen | Mujer mayor sin relación con el tema. Jing Zhan (vía Pexels)