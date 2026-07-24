Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo

Según publica Informacion, la Ley de Propiedad Horizontal permite estacionar un coche y una moto en una misma plaza siempre que ambos queden dentro de sus límites, no dificulten las maniobras ajenas y no exista una prohibición comunitaria o municipal. La información original de La Provincia añade las dudas sobre seguridad y licencia que suelen aflorar en los garajes colectivos.

La primera precisión es relevante: la Ley de Propiedad Horizontal no fija un máximo estatal de vehículos por plaza. El conflicto se decide en otra parte. En el título constitutivo, en los estatutos, en las normas internas que haya aprobado la comunidad y en el efecto práctico de ese segundo vehículo sobre la circulación, la ventilación o las vías de evacuación. La raya pintada importa, pero no agota el asunto.

Lo que compra el propietario

El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce a cada titular un derecho singular y exclusivo sobre un espacio delimitado susceptible de aprovechamiento independiente. En una plaza de garaje esa delimitación tiene un valor inmediato: el coche y la moto no deberían desbordar el perímetro, invadir el pasillo de rodadura ni estrechar la maniobra de la plaza vecina.

Ese derecho, sin embargo, convive con la copropiedad sobre los elementos y servicios comunes del inmueble. La circulación interior, las rampas, la ventilación y las salidas pertenecen a esa segunda esfera. El artículo 9 de la misma ley obliga a respetar las instalaciones generales y a usarlas con diligencia frente al resto de titulares. El mensaje jurídico es menos espectacular que el titular, pero mucho más útil: una moto puede quedarse dentro de una plaza; no puede convertir la maniobra del vecino en un ejercicio de precisión.

De hecho, el garaje concentra una peculiaridad que en una vivienda pasa más desapercibida. La plaza es privativa, mientras que casi todo lo que hace posible usarla es común. Basta que el manillar sobresalga, que la moto cierre el ángulo de una puerta o que se ocupe un espacio de paso para que una discusión sobre propiedad derive en un problema de convivencia y seguridad.

El documento que manda

Conviene empezar por el título constitutivo y los estatutos. El artículo 5 de la LPH permite que ese título contenga reglas sobre el uso o destino del edificio, de sus pisos, locales e instalaciones. Ahí puede figurar una limitación expresa sobre el uso de las plazas, su destino o el número de vehículos admitidos. Un propietario que va a comprar una plaza debería pedir esa documentación antes de medirla con el metro.

También existen las normas de régimen interior. El artículo 6 permite a la comunidad fijarlas para ordenar la convivencia y la adecuada utilización de servicios y cosas comunes, dentro de los límites de la ley y de los estatutos. Por eso una comunidad puede regular maniobras, zonas de paso o estacionamientos que crean un riesgo concreto. Su alcance no es ilimitado: no puede contradecir la ley ni modificar por la puerta de atrás lo que el título atribuye al propietario.

La diferencia tiene consecuencias en una junta. Cuando el acuerdo modifica reglas del título constitutivo o de los estatutos, el artículo 17.6 de la LPH exige unanimidad de propietarios y cuotas. Para los demás acuerdos rige, como pauta, la mayoría prevista en el apartado séptimo. La mayoría necesaria para una prohibición de dos vehículos depende, por tanto, de qué se apruebe exactamente y de cómo esté redactada la documentación de la finca. El rótulo de la convocatoria no resuelve esa cuestión.

La seguridad no es una coletilla

La referencia a la licencia municipal necesita también un matiz. Cada municipio puede establecer condiciones propias para sus aparcamientos, y las autorizaciones o expedientes del edificio pueden incorporar exigencias particulares. Sin embargo, no existe en la LPH una regla general que convierta a cada moto adicional en un incumplimiento automático de la licencia del garaje.

Lo que sí existe es un marco técnico para el uso de aparcamiento. El Código Técnico de la Edificación exige limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento y garantizar la ventilación adecuada. Su documento de salubridad considera los garajes dentro de su ámbito y toma como referencia, entre otros parámetros, las plazas de aparcamiento: la normativa de ventilación fija un caudal mínimo de 120 litros por segundo por plaza.

Esa cifra pertenece al diseño y a la ventilación del garaje; no permite contar motos desde el carril de acceso ni declarar una infracción en un edificio existente sin revisar su documentación técnica y la ordenanza municipal. Sirve, eso sí, para entender por qué el uso de un garaje no se mide solo por lo que cabe físicamente dentro de una raya. Si el segundo vehículo bloquea una salida, afecta a la ventilación, altera un itinerario accesible o contradice una exigencia de la licencia local, la comunidad y el ayuntamiento tienen una base mucho más concreta para intervenir. Si cabe por completo en la plaza y la circulación sigue intacta, la objeción debe encontrarse en un estatuto, una norma válida o una ordenanza aplicable.

El asunto ha crecido con los usos nuevos del garaje. La LPH prevé expresamente que un punto de recarga para uso privado en una plaza individual requiera comunicación previa a la comunidad, según su artículo 17.5. El precepto ilustra hasta qué punto el legislador trata la plaza como un espacio de aprovechamiento privativo, aunque el cableado y la seguridad obliguen a coordinarse con el edificio.

Antes de la bronca

El itinerario razonable tiene cuatro comprobaciones. La primera consiste en leer la escritura de la plaza y los estatutos. La segunda, en revisar si el vehículo queda enteramente dentro de los linderos y permite abrir las puertas y circular con normalidad. La tercera pasa por pedir al administrador la norma de régimen interior y, cuando haya una duda técnica real, la información disponible sobre la licencia del aparcamiento. La última es llevar la cuestión a junta con un acuerdo redactado de forma precisa, en vez de dejarla en un aviso verbal junto a la rampa.

Una nota del presidente o del administrador puede advertir de una incidencia y pedir que cese. Una prohibición que modifique el uso de una plaza necesita apoyarse en la regla comunitaria que corresponda. La junta es la que aprueba o reforma estatutos y determina las normas de régimen interior, como establece el artículo 14 de la LPH. Cuando surja el primer aviso conviene solicitar por escrito tres cosas: el artículo de los estatutos o la norma invocada, el acta del acuerdo si la hubo y la explicación concreta de la molestia o del riesgo. La costumbre de la finca puede ser razonable; no adquiere por eso el rango de ley.

La LPH permite a cualquier propietario solicitar por escrito que un asunto de interés comunitario se incluya en el orden del día de la siguiente junta, conforme al artículo 16. Esa vía resulta especialmente sensata cuando el problema no es el vehículo en sí, sino una plaza estrecha, una puerta que golpea o un paso que queda comprometido.

Si la junta adopta una prohibición, el propietario afectado puede valorar su impugnación. El artículo 18 permite recurrir los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, los gravemente lesivos para la comunidad o los que causen un perjuicio grave sin obligación de soportarlo. La regla general es un plazo de tres meses; asciende a un año cuando el acuerdo contradice la ley o los estatutos. Quien impugna debe haber salvado su voto, estar ausente o haber sido privado indebidamente de votar, y estar al corriente de las deudas con la comunidad. Son requisitos que conviene conocer antes de que el enfado sustituya al acta.

En Xataka han explicado el debate sobre bicicletas en pasillos comunitarios: el criterio vuelve a ser el uso adecuado de un espacio común y la ausencia de obstáculos. El Blog Salmón ha trasladado el mismo límite al uso de la plaza como trastero. Son casos distintos, aunque dejan una misma enseñanza: el garaje no tolera bien los atajos que desplazan el coste hacia quien circula al lado.

Una moto junto a un coche puede ser la solución más sencilla para quien tiene poco espacio. En una comunidad, en todo caso, el espacio propio termina exactamente donde empieza la maniobra ajena.

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