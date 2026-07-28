Ignacio Solsona, abogado: "A partir de los 15 años, por cada mes adicional cotizado, el porcentaje de la base reguladora se incrementa un 0,19%"

El sistema suele explicarse con grandes cifras macroeconómicas, pero la realidad se juega en el mes a mes. El abogado laboralista Ignacio Solsona lo ha destripado en su canal de YouTube 'Laboroteca', recordando que, según establece el artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, el peaje inicial y mínimo exigido son quince años cotizados para lograr el 50% de la pensión. Sin eso, no hay nada. "A partir de los 15 años, por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%", desliza el experto sobre la escala definitiva de 2027. Como detalla, una base reguladora de 2.000 euros con 22 años cotizados se traduce en 1.319 euros brutos (el 65,96% de la base), mientras que con una base reguladora de 2.600 euros, alcanzar 29 años de cotización eleva la nómina hasta los 2.129 euros (el 81,92% de la base).

¿El tope real de toda esta progresión? Ni más ni menos que 37 años. Para cobrar el 100% de la base reguladora a la edad ordinaria de jubilación, bastará con haber sumado treinta y siete años cotizados, lo que vacía de sentido matemático cualquier esfuerzo posterior. "Aunque se hayan cotizado 44 años, se seguirá cobrando el 100%", advierte el abogado, apuntando a una de las grietas estructurales del modelo de reparto. Por mucho que se haya contribuido extra, no hay ningún retorno directo en la pensión si uno se retira a su edad ordinaria. Suena descabellado, pero así funciona el sistema.

¿Qué ocurre si nos quedamos en paro justo antes de la meta? Hay quien opta por resignarse a sufrir lagunas irrecuperables, pero suscribir un convenio especial con la Seguridad Social permite abonar las cuotas directamente de nuestro bolsillo. Es una estrategia doblemente rentable porque engrosa de nuevo la base reguladora y suma tiempo efectivo de aportación para arañar ese 0,19% mensual. Y funciona. Es un detalle vital porque, como zanja el propio letrado, "sumar tiempo de cotización en nuestra vida laboral es fundamental para mejorar nuestros derechos relativos a la jubilación".

La gran pregunta que queda botando es… ¿Compensa entonces seguir en activo tras chocar contra el límite? Sí. Y no. Si se accede a la jubilación anticipada, superar esas tres décadas y siete años reduce drásticamente las penalizaciones; y si se opta por demorar el retiro, el Estado sí ingresa un premio extra a modo de incentivo. Pero para el trabajador común que aspira a jubilarse a su edad ordinaria sin sobresaltos, el modelo impone un techo de cristal que rompe en mil pedazos el principio de contributividad.

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