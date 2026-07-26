María lleva 6 años viviendo sola en el bosque de Asturias: "La casa me salió en 6.000€ y no tenía ni luz ni agua"

Una casa de 6.000 euros en un bosque de Asturias parece, a primera vista, el reverso exacto de cualquier conversación sobre vivienda.

Según publicó El Español, María se instaló en 2020 en una casa abandonada del bosque asturiano que compró por 6.000 euros. Al entrar no tenía luz ni agua, y ella misma fue aprendiendo fontanería, construcción y cuidado de plantas. Seis años después, ha convertido el proceso en una vida documentada en su cuenta @elcampuylamaria y en una conversación con el creador Arnau Serrado.

El relato tiene la fuerza de las excepciones: una persona joven, una vivienda heredada que encuentra comprador y mucho tiempo disponible para rehacer lo que estaba abandonado. También tiene algo más prosaico, que suele desaparecer cuando sólo queda la cifra de 6.000 euros: comprar un inmueble y conseguir una vivienda habitable forman parte de dos cuentas distintas.

El precio de encontrarla

María cuenta que pagó 6.000 euros por la casa. Esa cantidad describe la adquisición que hizo entonces, no el coste completo de recuperar un edificio en el que faltaban suministros y había que actuar sobre una construcción cubierta por la maleza. La reforma, los materiales, los desplazamientos, la gestión administrativa y las instalaciones forman otra capa de decisiones. El valor de su proyecto, como ella misma explica, ha dependido de intercambiar dinero por tiempo propio.

Es una distinción importante para cualquiera que mire casas abandonadas como salida al mercado de la vivienda. El precio bajo puede responder al estado del inmueble, a su localización, a una herencia o a la falta de demanda inmediata. No convierte por sí mismo esa casa en una vivienda lista para ocupar. Lo cierto es que una ruina barata puede acabar siendo una rehabilitación cara si el tejado, la estructura, el acceso o las conexiones exigen obra técnica.

También hay una cuenta fiscal que conviene mirar antes de firmar. En las transmisiones sujetas a ITP, el Catastro explica que el valor de referencia sirve como base imponible; cuando el precio declarado o la contraprestación son superiores, se toma la mayor de esas magnitudes. Una casa comprada por 6.000 euros puede tener un valor de referencia distinto. Consultarlo antes de la escritura evita que una ganga aparente reserve una sorpresa para la liquidación del impuesto.

El Principado gestionó una convocatoria de rehabilitación vinculada al Plan de Recuperación para propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, entre otros beneficiarios; su plazo de solicitud ya ha finalizado. La ficha autonómica exigía acreditar mejoras energéticas y, cuando hiciera falta, aportar licencia urbanística o el compromiso de solicitarla. El detalle importa más allá de esa convocatoria: rehabilitar vivienda existente se ha convertido en una política pública, pero requiere proyecto, documentación y una cuenta de obra que va mucho más allá del precio de compra.

Luz, agua y algo más que una acometida

La frase de María, "no tenía ni luz ni agua", se refiere al momento en que entró en la casa. El dato ayuda a entender la escala del cambio. En el medio rural, sin embargo, la conexión de una vivienda no se resuelve con el mismo plano que en una calle urbana. Hay distancias, redes existentes, accesos, permisos y sistemas autónomos que pueden ser necesarios.

El Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias prevé que en las viviendas aisladas las dotaciones de agua, saneamiento, energía eléctrica y acceso se resuelvan de forma autónoma e individualizada desde las infraestructuras existentes, respetando la protección del suelo que corresponda. El texto del Principado no trata esos elementos como una comodidad opcional. Los coloca en el centro de la solución técnica de una vivienda rural.

La normativa asturiana de habitabilidad va en la misma dirección. Según el Boletín Oficial del Principado, los proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación, reforma o cambio de uso que se presenten para licencia deben justificar las condiciones exigibles; entre ellas aparecen agua fría y caliente para uso doméstico, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Cada concejo aplica su planeamiento y tramita sus licencias, de modo que la situación de una casa concreta requiere comprobarlo allí, no en un vídeo de redes sociales.

El agua ilustra muy bien la diferencia. En una vivienda aislada que no pueda conectarse a la red de aguas residuales puede ser necesario un sistema autónomo de saneamiento y depuración. Una ordenanza local asturiana sobre el ciclo del agua admite esa alternativa para viviendas unifamiliares a más de 100 metros de un colector, siempre bajo la normativa aplicable. Es un ejemplo local, no una autorización trasladable sin más a cualquier concejo. Una fosa, un filtro o una captación no son una anécdota de bricolaje: condicionan proyecto, mantenimiento y autorización.

La soledad no es un suministro

María dice que vivir allí es una fantasía, aunque también reconoce que algunas actividades ganan cuando se comparten. Es una observación sencilla y bastante más honesta que la épica de quien se marcha al bosque para convertirse en personaje. Vivir sola no se reduce al silencio. Afecta a los desplazamientos, a la respuesta ante una avería y a la red que sostiene lo cotidiano cuando llueve varios días o se corta un acceso.

Por eso el aislamiento residencial también es una cuestión de servicios públicos. El Principado financia en 2026 la explotación, mantenimiento y conservación de 596 estaciones depuradoras municipales que prestan servicio a casi 700 pueblos. Según informó el Gobierno asturiano, la línea de cooperación moviliza 2,8 millones de euros y busca garantizar la calidad y continuidad del saneamiento rural. Bajo el paisaje hay redes, bombeos, depuradoras y presupuestos. No suelen salir en las fotos.

La historia de María tampoco es una receta universal para escapar de la vivienda cara. Tiene un componente de elección, de tiempo y de aprendizaje manual que no cabe en una tabla de precios. Su caso muestra que los edificios abandonados pueden volver a tener uso. También recuerda que el abandono acumula trabajo: el que dejó de hacer el propietario anterior, el que no cubrieron las redes y el que asume quien decide quedarse.

Antes de seguir la cascada

Quien encuentre una vivienda parecida necesita empezar por preguntas menos románticas y más decisivas. Conviene identificar qué se compra exactamente en el Registro y Catastro, pedir al ayuntamiento la clasificación urbanística y las obras autorizables, revisar el estado estructural con un técnico y confirmar cómo se resolverán agua, saneamiento, electricidad, acceso y comunicaciones. Después llega el presupuesto. En ese orden.

Hay otra comprobación que cambia por completo el expediente: saber si el inmueble ya es vivienda. Una construcción existente puede rehabilitarse dentro de su uso; convertir una cuadra, pajar o almacén en residencia exige revisar el cambio de uso y el planeamiento aplicable. El reglamento asturiano de ordenación territorial contempla rehabilitación y cambio de uso de construcciones existentes en los supuestos que admita el plan urbanístico. Es una diferencia que conviene resolver antes de enamorarse de la piedra y del paisaje.

Xataka ha contado cómo un pueblo de Palencia recupera viviendas vacías para transformarlas en hogares accesibles. El Blog Salmón ha reunido ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas en municipios pequeños. Ninguno de esos casos elimina las diferencias entre territorios, normativas y obras. Sirven para poner una idea sobre la mesa: recuperar una casa abandonada puede ser una decisión personal, pero sólo se convierte en vivienda cuando el edificio y los servicios aguantan la vida dentro.

María encontró una casa siguiendo el ruido de una cascada. Seis años después, su relato no habla sólo de encontrar un refugio. Habla de aprender a sostenerlo.

Imágenes | Youtube (Arnau Serrado y EL CAMPU Y LA MARIA)