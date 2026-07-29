Juan, agricultor: "Me compré mi primera finca con 25 años y con 33 dejé un empleo estable con 14 pagas"

A los 14 años, cuando abandonó las aulas atraído por la tierra, Juan Manuel tenía claro cuál era su vocación, aunque la falta de patrimonio familiar le obligó a trazar un camino más largo. Tras encadenar 13 años como impresor en Valencia con jornadas de hasta 18 horas seguidas, tomó una decisión que dejó perplejo a su entorno: renunciar a un contrato fijo con 14 pagas anuales a los 33 años para volcarse por completo en la agricultura profesional. Poco después de comunicar su marcha a la empresa, ya estaba dedicado en exclusiva a sus tierras.

Un cambio de rumbo. Su historia desmonta los tópicos sobre el sector primario y el autoempleo. Sin recurrir jamás a un solo préstamo bancario —su lema ha sido siempre trabajar, ahorrar e invertir—, Juan Manuel adquirió su primera finca a los 25 años utilizando el dinero acumulado en noches y fines de semana de trabajo extra. Hoy, desde su centro de operaciones en Pedralba, gestiona unas 60 hectáreas de cultivo (700 hanegadas repartidas principalmente entre cítricos, algarrobos y olivos). "Prefería no pasarlo bien a corto plazo para poder disfrutarlo a largo plazo", desliza el propio agricultor al rememorar los sacrificios financieros de sus comienzos.

El valor del suelo. Pero… ¿por qué apostar precisamente por el campo frente a la seguridad salarial? La respuesta la encontramos en el compromiso vocacional y en la visión de largo plazo. De acuerdo con la cobertura de la trayectoria de Juan Manuel en el canal Cultiva y Emprende, las explotaciones orientadas a variedades citrícolas de alta demanda y dotadas de infraestructuras de riego eficiente permiten consolidar un modelo de negocio autosuficiente y rentable a base de trabajo duro y reinversión constante.

Rentabilidad y escala. Lo cierto es que transformar la tierra en un activo rentable exige aparcar la agricultura de subsistencia y tratar cada hectárea como una unidad de producción optimizada. En el caso de Juan Manuel, la rentabilidad no ha llegado por casualidad, sino mediante la diversificación estratégica de variedades, la mecanización de procesos, la compra gradual de tiempo mediante servicios externos y una gestión severa de costes que evita depender del crédito bancario.

Un mercado en transformación. Así, la trayectoria de Juan Manuel no solo representa un caso de éxito individual, sino que deja botando una reflexión estructural en el mapa agrario nacional. En un contexto donde gran parte de los titulares de explotaciones bordea la jubilación, iniciativas como su canal de YouTube (donde acumula más de 80.000 suscriptores dedicados a la divulgación agrícola) demuestran que la profesionalización y la tecnología pueden revalorizar el campo. La gran pregunta que queda en el aire es si seremos capaces de impulsar un relevo generacional que convierta el suelo rústico en el motor económico de la próxima década.

Vía | El Español

Imagen | Canal de YouTube de Juan Manuel Martinez Andres