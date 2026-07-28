Juan García, transportista autónomo: "Tras 48 años, 6 meses y 29 días de trabajo me jubilo, (...) conlleva mucha dedicación y muchas horas"

"Hoy, después de 48 años, 6 meses y 29 días, me he jubilado". Juan García ha puesto fin a su vida en la carretera tras cerrar definitivamente su etapa al volante, después de acumular casi medio siglo de cotización en su propia empresa de transportes. En el programa ‘Poniendo las Calles’ de COPE relató cómo deja atrás décadas de madrugones a las 4:30 y una juventud tan singular que incluso le llevó a trabajar como doble de John Travolta en Televisión Española: "Es una rutina que todos los días me levantaba a esa hora. Tenía una agencia de transportes y entonces claro, hay que madrugar mucho para preparar el trabajo, preparar todo lo que es el transporte. Tiene mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas".

A los 19 años, en pleno verano de 1979, Juan fue seleccionado en el concurso de dobles del célebre programa 'Aplauso'. Aquel joven de Gandía terminó de gira por toda España junto a los presentadores José Luis Uribarri, Silvia Tortosa y José Luis Fradejas, aprendiendo los pasos de baile de Fiebre del sábado noche y compartiendo tertulias en salas como Rock-Ola con artistas de la talla de Miguel Bosé, Antonio Vega o los miembros de Tequila. Pese al impacto inicial del espectáculo, decidió no continuar en ese mundo porque vio "mucha cosa por ahí, mucha historia". Prefirió la disciplina del asfalto, un negocio de transportes por cuenta propia y una vida familiar que ahora aspira a disfrutar con tranquilidad.

Por qué es importante. El retiro de Juan no es solo la historia entrañable de un oyente nocturno, sino el síntoma más visible de un colapso demográfico en la logística por carretera. Según el informe anual sobre la escasez de conductores de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), Europa acumula más de 230.000 vacantes de camionero sin cubrir. Y España padece una de las situaciones más graves del continente, con un colectivo donde más del 70% de los conductores profesionales supera los 50 años. Dicho de otro modo: cuando la quinta de Juan apaga el motor, no hay relevo generacional preparado en la recámara.

En cifras. Las exigencias del transporte autónomo explican la desbandada de los jóvenes. Levantarse antes de las cinco para tramitar portes y recibos y asumir jornadas maratonianas han alejado a las nuevas generaciones de la profesión (apenas un 3% de los camioneros en España tiene menos de 25 años). Los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre autorizaciones de transporte certifican un declive sostenido del pequeño transportista individual. Trabajar a destajo en un camión propio se ha jibarizado hasta convertirse en un modelo marginal frente al empuje de las grandes flotas.

Entre líneas. La trayectoria de Juan —que abandonó los focos en 1979 para buscar la certidumbre del volante— choca con una industria que hoy busca soluciones tecnológicas desesperadas. Ante la imposibilidad de atraer nuevos conductores, las grandes corporaciones distribuidoras han dejado de confiar en la captación tradicional. Los ensayos de camiones autónomos en rutas de larga distancia y el avance de la gestión digital de rutas marcan el nuevo paradigma: sustituir progresivamente al camionero independiente por algoritmos y vehículos robotizados.

Y ahora qué. Mientras el veterano transportista estrena su jubilación dedicado a sus nietos y ostenta el diploma oficial de "ponedor de calles" otorgado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el sector se asoma a una reestructuración forzosa. La figura del transportista abnegado que acumulaba casi cinco décadas en la carretera para sostener el comercio nacional está en fase terminal. La gran pregunta es si la automatización llegará a tiempo para cubrir ese vacío antes de que se tensione la cadena de suministro. El tiempo nos lo dirá.

Imagen | İsa kahraman (vía Pexels)