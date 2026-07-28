El Ministerio del Interior busca trabajadores sociales en Madrid, Zaragoza y toda Andalucía: hay 47 plazas y solo unos días para inscribirse

El Ministerio del Interior ha abierto un nuevo proceso selectivo para incorporar 47 trabajadores sociales por el turno de acceso libre dentro de la Administración General del Estado, 93 en total si sumamos las de promoción interna. La convocatoria forma parte del proceso de selección de personal laboral fijo del grupo profesional M2 (Trabajo Social) y representa una oportunidad para acceder a un empleo estable en el sector público sin necesidad de acreditar experiencia previa.

Para participar, los aspirantes deben tener un Grado o Diplomatura en Trabajo Social, reunir la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto y no haber sido separados del servicio público ni encontrarse inhabilitados. Todos los requisitos figuran en la convocatoria oficial del BOE.

Destinos en Madrid, Zaragoza, Andalucía y otras comunidades

Las 47 plazas ofertadas se distribuyen entre distintos organismos de la Administración General del Estado, situándose la gran mayoría en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, junto con una plaza asignada a la Dirección General de la Policía. Los destinos cubren buena parte del territorio nacional, con una presencia destacada en Andalucía (El Puerto de Santa María, Algeciras, Albolote, Málaga, Morón de la Frontera y Huelva). A ellos se suman vacantes en Madrid, Zaragoza, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Lugo, Murcia, Pamplona, Logroño, Cáceres, Badajoz, Tenerife, Las Palmas, Pontevedra, Castellón, Ciudad Real y Palencia. En los centros penitenciarios, el personal seleccionado desarrollará labores de intervención social, atención a personas internas, elaboración de informes técnicos, diseño de programas de reinserción y coordinación con los servicios sociales comunitarios.

Cómo presentar la solicitud

Las instancias deben tramitarse obligatoriamente por vía electrónica utilizando el modelo oficial 790, disponible a través del Portal de la Administración General del Estado o mediante la plataforma de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de agosto de 2026. El sistema de selección elegido es el de oposición libre, por lo que la adjudicación de las plazas dependerá exclusivamente de la superación de los ejercicios previstos, eliminando la fase de concurso de méritos. El desglose completo del temario, la distribución por centros y el calendario de las pruebas pueden consultarse en el documento oficial del BOE.

El trasfondo económico: un refugio ante la brecha generacional

Lo cierto es que este goteo de plazas no responde a un mero trámite administrativo, sino a la imperiosa necesidad de taponar una herida estructural en la función pública española. Con la inminente marea de jubilaciones de la generación boomer amenazando con vaciar los cuadros técnicos del Estado, el Gobierno se ve abocado a abrir el grifo de la tasa de reposición para evitar un colapso silencioso en servicios esenciales.

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