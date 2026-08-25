Amancio Ortega pisa el acelerador con el ladrillo: 1.300 millones en nuevas compras y ya es casero de Meta, Amazon y Spotify

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los gurús financieros más aclamados de la historia, dijo una vez: “Quien se sale del negocio de bienes raíces, es porque no sabe lo que está haciendo”. El empresario Amancio Ortega, a tenor de los datos, sigue a pies juntillas el consejo del magnate estadounidense.

El creador de Inditex continúa transformando los dividendos que recibe de su imperio internacional en un gigantesco patrimonio inmobiliario internacional. El empresario gallego ha invertido ya más de 1.302 millones de euros en al menos cuatro operaciones en lo que va de año, reforzando una cartera que ronda los 132 activos repartidos entre 13 países de Europa, América y Oceanía.

La última adquisición es también la más importante: un complejo de oficinas en París valorado en 850 millones de euros. A esta operación se suman la torre residencial de lujo The Kensington, en Boston, comprada por 205 millones; un centro logístico en Países Bajos por 132 millones y otro activo logístico en Canadá por 115 millones.

Una compra de 850 millones en pleno centro de París

El nuevo inmueble parisino se convierte en la mayor adquisición individual realizada hasta ahora por Ortega. El complejo está situado en el distrito VIII, una de las zonas más exclusivas de la capital francesa y donde se encuentran lugares como el Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia.

El edificio alberga la sede de Tikehau Capital y cuenta entre sus ocupantes con compañías como Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec y la naviera CMA CGM.

El movimiento llega después de un 2025 particularmente activo. Ortega cerró entonces al menos diez adquisiciones inmobiliarias cuyo importe conjunto superó los 1.655 millones de euros.

Además, participa en el consorcio encabezado por Macquarie que pretende hacerse con la totalidad del grupo logístico australiano Qube mediante una oferta vinculante de 11.700 millones de dólares australianos, aproximadamente 6.895 millones de euros.

Amazon, Meta y Spotify son inquilinos de Ortega

La estrategia inmobiliaria del fundador de Inditex se caracteriza por buscar edificios de primera categoría y grandes compañías como arrendatarias.

Uno de sus activos más importantes es el Royal Bank Plaza de Toronto, adquirido en 2022 por unos 800 millones de euros. El complejo, sede corporativa del Royal Bank, destaca en el skyline de la ciudad por su característica fachada de cristal recubierta con una fina capa de oro de 24 quilates.

En Londres posee The Post Building, comprado en 2019 por aproximadamente 700 millones de euros y donde tiene oficinas McKinsey & Company.

También destaca el Adelphi Building londinense, adquirido por 680 millones en 2018. Allí se encuentran las oficinas de The Economist, además de compañías como BlackRock, Spotify y Shiseido.

En Estados Unidos, Ortega se convirtió en casero de Amazon después de desembolsar 656 millones de euros por Troy Block, un complejo de oficinas situado en Seattle. También compró por 375 millones dos edificios de Arbor Blocks ocupados por Meta.

Más de 1.650 millones invertidos solamente en 2025

Durante 2025, además de sus grandes compras, Ortega incorporó el Sabadell Financial Center, que alberga las oficinas estadounidenses de Banco Sabadell, por alrededor de 236 millones de euros.

También amplió su exposición al sector hotelero con dos operaciones: un establecimiento en París valorado en 97 millones y otro en Ámsterdam por 85 millones.

Otra de las grandes adquisiciones llegó en Vancouver. Por unos 680 millones de euros incorporó un complejo formado por dos torres de 22 y 19 plantas cuyos inquilinos incluyen Amazon, Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

Su patrimonio también incluye centros logísticos, viviendas, hoteles, locales comerciales y otros activos inmobiliarios de alta gama.

Unos 40 inmuebles están en España

Y claro está, España continúa teniendo un peso relevante dentro de este imperio. Ortega posee alrededor de 40 activos distribuidos fundamentalmente entre las principales ciudades.

Madrid concentra algunas de las propiedades de mayor valor. Entre ellas aparecen Castellana 24, valorada en 458 millones de euros, y Torre Picasso, por unos 400 millones. En 2016 protagonizó una de sus mayores operaciones nacionales con la adquisición de Torre Foster por 490 millones.

En Barcelona posee siete edificios situados en el Paseo de Gracia. Además, en 2025 incorporó por 250 millones de euros el inmueble de oficinas donde está ubicada la sede del Grupo Planeta, comprado a Blackstone.

Una expansión internacional, eso sí, que comenzó mucho antes. En 2006 Ortega dio el salto al mercado estadounidense con la adquisición del Hotel Epic de Miami. Dos décadas después, supera los 35 activos inmobiliarios únicamente en Estados Unidos. Y lo que queda por llegar…

Imágenes | M. Rennim, El Mundo-GTres