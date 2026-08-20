Un electricista, sobre reformar una casa: "Antes cambiar la instalación eléctrica costaba 2.000 euros, ahora ya supera los 6.000"

Hay frases que te quedan grabadas a fuego, y esta de un electricista con experiencia es una de ellas: "Antes cambiar la instalación eléctrica costaba unos 2.000 euros y ahora ya supera los 6.000" (vía El Español). No es un error tipográfico ni una exageración: es una muestra del coste que puede alcanzar reformar una instalación eléctrica en España en 2026. Mientras nos preocupamos por si subirá la factura de la luz que ya no baja, también hay que tener en cuenta que renovar una instalación antigua puede convertirse en una partida importante del presupuesto de una reforma.

Las cifras son demoledoras. En una vivienda estándar de entre 70 y 100 metros cuadrados, renovar el cuadro eléctrico, el cableado y las tomas de corriente puede costar hoy entre 3.600 y 6.500 euros, según la complejidad de los trabajos. Si se incorporan sistemas domóticos o automatizados —porque claro, quién no quiere encender la luz desde el móvil— el presupuesto puede aumentar todavía más. El precio orientativo ronda los 20-25 euros por metro cuadrado para una instalación nueva, aunque esa cifra puede variar en función del estado del inmueble y de la dificultad de la obra.

¿Por qué ha pasado esto? La respuesta es un cóctel molotov de factores que todos pagamos pero pocos entendemos. Primero, los materiales se han encarecido: el cobre y otros componentes utilizados en las instalaciones eléctricas han experimentado subidas en los últimos años. Segundo, hay una falta de profesionales cualificados, y esta escasez también está presionando al alza los costes de la mano de obra. Es economía básica, pero duele verla aplicada a tu propia reforma. Como ya contamos aquí sobre el negocio de las reformas, el sector de la construcción y las reformas lleva años afrontando el encarecimiento de los materiales y las dificultades para encontrar trabajadores especializados.

Lo peor es que las viviendas antiguas salen especialmente perjudicadas. Un piso construido hace décadas puede necesitar renovar el cableado, actualizar el cuadro eléctrico o adaptar la instalación a las necesidades actuales, dependiendo de su estado. Ahí es donde la factura puede acercarse a los 7.000 euros cuando es necesario rehacer buena parte de la instalación y ampliar circuitos. Y luego viene el broche final: el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), conocido como boletín eléctrico, que sirve para acreditar que la instalación ha sido realizada conforme a la normativa y cumple los requisitos exigidos. Su precio depende de cada caso, aunque la referencia de unos 150 euros aparece como coste medio en la fuente consultada.

Los expertos recomiendan revisar la instalación cuando el inmueble supera los 20 o 30 años o empiezan a aparecer síntomas como saltos frecuentes del automático, enchufes que se calientan, cables muy antiguos o, horror de horrores, la ausencia de toma de tierra. Si además vas a hacer una reforma integral, aprovechar para actualizar la instalación eléctrica puede ser una opción especialmente recomendable, ya que permite integrar los trabajos y evitar nuevas obras en el futuro. Porque al final, como el precio de la vivienda sigue siendo una obsesión nacional, cualquier reforma importante obliga a hacer números con cuidado, especialmente cuando el presupuesto no deja de crecer.

Imagen | Electricista profesional. Ranjeet (vía Pexels)