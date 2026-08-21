Juan de Ávila, experto en finanzas, habla claro: “Eres pobre. No debes darte ningún capricho si no tienes 12 meses de tus gastos en ahorros”

Del salario que percibimos cada mes, ¿cuánto dinero debemos ahorrar y cuánto podemos gastar en meros caprichos? ¿vivimos demasiado al día los españoles y ahorramos poco? ¿dónde se encuentra el porcentaje mínimo de ahorro que debemos procurar de forma mensual?

Ahorrar se ha convertido en una tarea muy complicada para millones de hogares. De hecho, en 2026, la tasa de ahorro de los hogares ha llegado a caer al 11,3% en el primer trimestre, su nivel más bajo en tres años según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Juan de Ávila, experto en finanzas, ha defendido en el podcast Hágale como quiera, cuándo una persona debería permitirse determinados caprichos: “Eres pobre. A ver, a ver, si no tienes 12 meses de tus gastos respaldándote en inversiones, no puedes tomarte unas vacaciones”.

“Tu economía es vulnerable”

Su planteamiento parte de una cuestión fundamental en las finanzas personales: la importancia de disponer de un colchón suficientemente amplio para afrontar una pérdida de ingresos o cualquier gasto inesperado.

Y es que, según la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España a personas de entre los 18 y los 79 años, solo un 57% podría sostener su consumo durante más de seis meses y un 6% de la población, menos de una semana.

Después de que los otros interlocutores cuestionen si realmente alguien debería renunciar incluso a unas vacaciones por no disponer de semejante cantidad: “No te puedes comer unos tacos. No, tu economía es vulnerable”.

Posteriormente, concreta algo más el nivel de ahorro que considera necesario: “Si no tienes un fondo de emergencia de seis meses a 12, tu economía es vulnerable”.

Ese colchón puede representar una cantidad considerable. Una persona cuyos gastos mensuales sean de 1.500 euros necesitaría 9.000 euros para disponer de seis meses cubiertos y 18.000 euros para alcanzar un año completo. Con unos gastos de 2.000 euros mensuales, el intervalo subiría hasta los 12.000-24.000 euros.

El objetivo de ahorrar sin dejar de vivir

“Es mi idea. No quiero decir que sea que esté bien”, defiende el experto. Mientras tanto, Sofía, otra de las participantes especializada en finanzas personales, introduce entonces un enfoque más flexible. “No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que a eso tendríamos que aspirar, pero somos humanos”.

Su planteamiento consiste en compatibilizar la seguridad financiera a largo plazo con objetivos alcanzables en periodos más cortos. “Si nosotros no cumplimos pequeñas metas de corto plazo o pequeños placeres, mejor que tu meta sea irte de vacaciones sin endeudarte, por ejemplo”.

Pero claro, una cosa es pagar unas vacaciones con dinero previamente ahorrado y otra financiarlas mediante deuda que deberá devolverse durante los siguientes meses.

“No tienen práctica” ahorrando para sus objetivos

En el susodicho podcast también se aborda uno de los grandes problemas de la planificación financiera: pedir a una persona joven que piense inmediatamente en necesidades que tendrá dentro de tres o cuatro décadas.

Sofía recuerda las recomendaciones que recibía para fomentar el ahorro destinado a la jubilación entre quienes acababan de incorporarse al mercado laboral. “Deberías decirles a los jóvenes que están empezando a trabajar que ahorren para su retiro” y añade, “no tienen práctica con haber cumplido absolutamente ninguna meta antes de eso”.

Antes de plantearse objetivos situados varias décadas en el futuro, sostiene que muchas personas necesitan comprobar que ahorrar también permite alcanzar metas cercanas. “Todavía no se han ido a unas vacacioncitas. Todavía no han hecho esa salida o esa compra que les hizo ilusión”.

La perspectiva de futuro marca las finanzas personales

Ambas posiciones terminan encontrando un punto común: crear hábitos financieros exige motivación y capacidad para mirar más allá del presente.

“Sí, tiene que haber una motivación”, reconocen durante la conversación. Sofía pone además el foco en la economía del comportamiento: “Lo más importante para qué tan bueno eres con tus finanzas es la perspectiva de futuro”.

El mensaje de De Ávila podría ser el extremo más conservador de esta filosofía: acumular entre seis y 12 meses de gastos antes de relajarse financieramente. Su objetivo es reducir al máximo la vulnerabilidad ante un despido, una caída de ingresos o un desembolso inesperado.

Imagen | ABC