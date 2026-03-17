El conflicto en Oriente Medio abre una oportunidad inesperada para el turismo español. Podría absorber parte de los 207.000 millones previstos para ese mercado

Los números hablan por sí solos. Oriente Medio se ha consolidado en las últimas dos décadas como una de las regiones más importantes dentro del turismo internacional, pero ¿tiene esta amplia racha los días contados?

Su posición estratégica entre Europa, Asia y África la ha convertido en uno de los principales nodos de movilidad global. Según estimaciones del sector, la región concentra aproximadamente el 5% de las llegadas turísticas internacionales y cerca del 14% del tráfico aéreo mundial.

Este protagonismo se explica en gran parte por el papel de grandes hubs aeroportuarios como Dubái, Doha, Abu Dabi o Baréin.

Aeropuertos que funcionan como gigantescos centros de conexión para pasajeros procedentes de distintos continentes. Dubái, en particular, se ha convertido en uno de los aeropuertos con mayor tráfico internacional del mundo.

Sin embargo, la actual escalada militar en la región ha alterado profundamente ese equilibrio. El cierre temporal del espacio aéreo en varios países, unido a las restricciones de seguridad y a la cancelación masiva de vuelos, ha provocado un impacto inmediato en la industria turística global.

Una crisis aérea sin precedentes desde la pandemia

En apenas dos semanas desde el inicio del conflicto entre Irán y la coalición formada por Estados Unidos e Israel, el tráfico aéreo en la región ha sufrido una interrupción masiva.

Durante los primeros días el espacio aéreo quedó prácticamente paralizado, mientras que posteriormente se ha producido una reapertura parcial centrada principalmente en operaciones de evacuación de ciudadanos extranjeros.

Las cifras reflejan la magnitud del impacto. Más de 45.000 vuelos han sido cancelados en este periodo, generando la mayor perturbación en la aviación turística desde la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Las pérdidas económicas para el sector turístico ya se sitúan en torno a los 600 millones de dólares diarios según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Esta cifra incluye cancelaciones de reservas, interrupciones en rutas aéreas y el desplome de la actividad hotelera en numerosos destinos de la región.

La situación resulta especialmente crítica para aeropuertos estratégicos del Golfo, por los que habitualmente transitan más de medio millón de pasajeros cada día.

La región esperaba captar 207.000 millones en turismo

Antes del estallido del conflicto, Oriente Medio se encontraba en plena expansión turística. Las previsiones para 2026 apuntaban a un gasto de visitantes internacionales cercano a los 207.000 millones de dólares.

Este crecimiento estaba impulsado por grandes inversiones en infraestructuras hoteleras, aeropuertos y proyectos de turismo de lujo, especialmente en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar.

La guerra ha cambiado radicalmente estas expectativas. Las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre geopolítica están provocando una caída inmediata de la demanda turística, desviando a los viajeros hacia destinos percibidos como más seguros.

El turismo suele reaccionar de forma muy sensible a los cambios en la percepción de seguridad. Incluso episodios breves de inestabilidad pueden provocar fuertes reorientaciones en los flujos internacionales de viajeros.

El efecto contagio alcanza a destinos que no están en guerra

El impacto del conflicto no se limita a los países directamente implicados. La percepción global de inseguridad está afectando a toda la región del Golfo y a varios destinos cercanos que hasta ahora eran considerados mercados turísticos estables.

El Índice de Percepción de Seguridad elaborado por la plataforma de inteligencia turística Mabrian muestra caídas muy significativas en varios países. Bahréin ha registrado uno de los descensos más pronunciados, perdiendo más de 80 puntos en su índice hasta situarse por debajo de los 10 puntos sobre 100.

Otros destinos también han sufrido fuertes retrocesos. Omán ha visto caer su índice desde niveles cercanos a 57 puntos hasta poco más de 24, mientras que Catar ha pasado de casi 55 puntos a apenas 18. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han logrado mantener valores más elevados, aunque también muestran señales de deterioro en la confianza turística.

Este fenómeno refleja lo que los analistas denominan efecto contagio geográfico. Incluso países que no participan directamente en el conflicto pueden verse perjudicados por su proximidad a la zona de tensión.

España, ¿un destino alternativo?

Con todo este panorama, algunos mercados turísticos europeos podrían beneficiarse indirectamente de la situación. España aparece entre los destinos con mayor capacidad para absorber parte de la demanda que inicialmente se dirigía a Oriente Medio.

Las plataformas de análisis de viajes ya detectan señales tempranas de este cambio. En los últimos días, las búsquedas de vuelos hacia destinos españoles han experimentado incrementos significativos.

Las ciudades que registran mayor crecimiento en las consultas de viajeros son Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. En estos destinos el volumen de búsquedas se ha incrementado entre un 22% y un 30%, lo que indica un desplazamiento de la demanda hacia regiones consideradas más seguras.

Los archipiélagos balear y canario también aparecen entre los posibles beneficiarios de esta redistribución turística, junto con diversos destinos del litoral mediterráneo peninsular.

El impacto en las tarifas aéreas y la conectividad

El conflicto también ha generado una alteración importante en el mercado del transporte aéreo global. El cierre de aeropuertos y la reducción de rutas en Oriente Medio han provocado un descenso de aproximadamente el 10% en la capacidad aérea mundial.

Este desequilibrio entre oferta y demanda ha disparado los precios de algunas rutas internacionales. En determinados trayectos entre Asia y Europa las tarifas han aumentado hasta un 80% desde el inicio de la crisis.

Además, varias aerolíneas internacionales han anunciado revisiones en sus tarifas de larga distancia debido al aumento del precio del combustible. El queroseno representa hasta el 30% de los gastos operativos de las compañías aéreas, por lo que las fluctuaciones del petróleo afectan directamente a los precios de los billetes.

Si el conflicto se prolonga, el impacto podría extenderse también a otros segmentos del turismo, incluidos los precios hoteleros, el transporte terrestre y los paquetes vacacionales.

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