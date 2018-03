RSS Turismo

Cuando se habla de que el turismo crea muchos puestos de empleo, la respuesta de sus detractores suele ser una mezcla de investigación y desarrollo y reindustrialización. En realidad esta reindustrialización de la que se habla no es más que un mito que no va a compensar el empleo de la industria que supone el 11% del PIB español.

El concepto parece que si se van los turistas e invertimos en I+D aparecerá una potente industria de alta tecnología. Es como si lo que impidiera a Tesla abrir fábricas en España fueran los restaurantes del Born en los que directamente te atienden en inglés o los pisos que se alquilan en Malasaña por AirBnB o los hooligans borrachos de Magaluf. No, cuando se vayan estas personas, no va a llegar Apple a abrir un centro de desarrollo, Airbus a fabricar morros de avión, Tesla a montar coches y Adidas zapatillas de alta tecnología. En todo caso lo contrario, ya que la imagen de país abierto y acogedor se habrá acabado y eso no es bueno para las inversiones.