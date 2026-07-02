Juan José, mecánico: "Muchos piensan que el principal problema de coger baches es en la suspensión, pero hay otra cosa que afecta mucho al coche"

El golpe seco de un bache suele traducirse en una imagen bastante elemental: neumático, llanta, amortiguador, silentblock. Es lo razonable. Son las piezas que reciben primero el impacto y las que cualquier conductor asocia con una carretera rota. Ahora bien, Juan José Ebenezer, mecánico en Talleres Ebenezer y creador de contenido en redes sociales, ha puesto el foco en una zona menos visible del vehículo.

Según publicó El Economista, el mecánico recuerda que mucha gente piensa en la suspensión cuando pasa por baches, pero que hay otra parte del coche que también sufre: la electrónica. Según recogió Infobae, el aviso procede de una publicación reciente de Juan José Ebenezer, en la que menciona "todos los componentes electrónicos que están tapados", con conexiones, relés, pequeños fusibles y juntas.

La explicación técnica es bastante intuitiva. Un bache genera una vibración brusca, muy superior a la vibración ordinaria de rodadura. Esa sacudida puede desplazar, forzar o aflojar contactos. El propio mecánico habla de "falsos contactos" y recuerda que esos fallos pueden aparecer en forma de testigos de avería, especialmente en motos o vehículos que circulan de forma habitual por zonas muy rotas. Lo singular es que, muchas veces, la avería no está en la rueda que golpea el asfalto, sino en una conexión que empieza a fallar unos centímetros, o varios metros, más allá.

El coche con nervios

En un automóvil moderno, la electrónica funciona como sistema nervioso de la máquina. Gestiona alumbrado, sensores, avisos, ayudas a la conducción, baterías auxiliares, módulos de control, centralitas, cámaras, radares y sistemas de diagnosis. Un falso contacto puede dejar al conductor con una luz de avería, una función desactivada o una visita al taller difícil de explicar.

La cuestión ha ganado relevancia desde julio de 2024. Según la Revista DGT sobre los ADAS obligatorios, los vehículos de nueva matriculación en la Unión Europea deben equipar de serie un paquete de sistemas de ayuda a la conducción, entre ellos frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, detección de marcha atrás, asistente inteligente de velocidad, detección de fatiga, reconocimiento de señales, control de crucero adaptativo, caja negra y preinstalación del alcolock.

Esto cambia el mapa de la reparación. Una sustitución de luna, un golpe con daños en zonas sensibles o una intervención sobre determinadas piezas puede obligar a comprobar sensores y cámaras. Un bache, por sí mismo, no convierte cada visita al taller en una recalibración de ADAS; lo que sí hace es elevar la importancia de la diagnosis cuando aparece un testigo, una función deja de actuar o el vehículo empieza a comportarse de forma extraña. El estudio de FESVIAL y Bosch sobre el rol de los ADAS en la reparación pone negro sobre blanco una paradoja: el 89,4% de los talleres considera que estos sistemas ayudan a reducir la siniestralidad, pero el 74,2% cree que encarecen el precio del vehículo y su mantenimiento. Además, el 35% de la población conductora desconoce la necesidad de recalibrar sensores, como la cámara, tras un accidente o un cambio de luna.

La carretera entra en la factura

El aviso de Juan José encaja con otro dato de fondo. Según la Revista DGT sobre el informe de la Asociación Española de la Carretera, más de la mitad de las carreteras españolas, el 52%, presenta firmes con deficiencias graves o muy graves. El informe habla de 34.000 kilómetros que necesitan intervención urgente y calcula un déficit acumulado de inversión de 13.491 millones de euros.

La cifra tiene una lectura evidente para las administraciones, pero también una lectura doméstica. El deterioro de la vía se paga con presupuestos públicos, con seguridad vial y con costes privados. Cada bache que no se repara desplaza una parte del gasto hacia el usuario: neumáticos, llantas, alineación, suspensión, dirección, diagnosis electrónica y tiempo de taller. Xataka ya ha contado el deterioro de las carreteras españolas a partir del informe de la AEC, con Aragón como caso extremo, y la normalización de las ayudas a la conducción incluso en los exámenes de la DGT.

Hay un matiz relevante. La propia DGT recoge que el informe de la AEC no ofrece una correlación directa entre deterioro de la vía y siniestralidad. Lo que sí sostiene es que una mala conservación reduce la seguridad vial, porque disminuye la capacidad de reacción e induce peores decisiones al volante.

El taller sofisticado

También el taller ha cambiado mucho en estos años. La diagnosis, el software, la calibración y la lectura de errores pesan cada vez más. La DGT recuerda que el Libro Taller permite registrar mantenimientos y reparaciones para que después aparezcan en el informe del vehículo. En un mercado de segunda mano envejecido, ese rastro puede tener valor económico.

El problema es que el conductor suele llegar al taller con una descripción muy pobre del fallo: "se me encendió una luz", "vibra", "hace un ruido", "desde aquel bache algo va raro". Para el mecánico, esa vaguedad se convierte en horas de comprobación. Para el usuario, en incertidumbre. En los coches más recientes, una reparación barata en apariencia puede exigir una operación adicional de calibración o diagnosis. Y en los más antiguos, la electrónica envejecida añade otra capa de fragilidad.

En este punto, la recomendación práctica es menos vistosa que el vídeo viral, pero más útil. Tras un impacto fuerte conviene revisar presión y flanco del neumático, buscar abultamientos, comprobar si el coche se va hacia un lado, escuchar golpes en suspensión, vigilar vibraciones en volante y atender cualquier testigo que aparezca después. Si el aviso persiste, borrarlo sin diagnóstico equivale a apagar la lámpara de una habitación con humo. Michelin advierte sobre las protuberancias en el costado de una llanta tras un bache, porque pueden implicar daño interno y pérdida brusca de presión.

Imagen: vitalii_petrushenko