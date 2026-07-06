Unos padres le compran un piso a su hija que empieza la universidad: “Nos ahorraremos 30.000 euros en alquiler en 5 años”

¿Eres padre o madre y tu hijo o hija empieza la universidad en septiembre y aún no sabes dónde va a vivir con los precios de los alquileres por las nubes? En efecto, el inicio de la universidad suele ir acompañado de una de las mayores preocupaciones para muchas familias: encontrar alojamiento.

En las principales ciudades universitarias, el precio de los alquileres no ha dejado de crecer durante los últimos años. Hasta el punto de que algunos padres comienzan a valorar alternativas que hace unos años parecían impensables.

Ese ha sido el caso de una familia francesa que, tal y como recoge el medio galo Le Figaro Inmobilier, decidió comprar una vivienda para su hija en lugar de pagar un alquiler mensual durante toda su carrera.

La idea partió tras analizar el mercado inmobiliario de Rennes, la ciudad donde iba a empezar los estudios superiores su hija y que cuenta con una importante población universitaria. También, cómo no, con una elevada demanda de estudios y pequeños apartamentos.

Comenzaron a buscar vivienda antes de conocer la admisión

Los padres explican que empezaron a visitar inmuebles incluso antes de saber si su hija sería admitida en la escuela de moda donde quería estudiar.

Durante las visitas comprobaron que muchos estudios estaban en mal estado y que los alquileres disponibles suponían un desembolso elevado sin ningún retorno patrimonial.

Con un alquiler medio cercano a los 500 euros mensuales, hicieron números y llegaron a una conclusión. "Nos ahorraremos 30.000 euros en alquiler en 5 años".

Ese cálculo fue determinante para cambiar de estrategia y comenzar a buscar una vivienda en propiedad.

Un estudio de 100.000 euros que necesitaba una reforma completa

Una vez confirmada la admisión de la joven, la familia adquirió un pequeño estudio situado en el centro de Rennes. El inmueble presentaba importantes deficiencias energéticas y requería una reforma integral.

Según explicó la madre de la estudiante, "finalmente la operación se cerró por unos 100.000 euros, incluidos los gastos de notaría".

El estado del apartamento no supuso un obstáculo importante porque el padre trabaja como gerente en el sector de la construcción, lo que les permitió organizar buena parte de las obras y controlar el presupuesto.

La reforma elevó la inversión hasta los 115.000 euros

Los trabajos incluyeron la mejora del aislamiento térmico, pintura, sustitución de los suelos y la renovación completa de la cocina y el baño.

En apenas tres semanas, el estudio quedó completamente acondicionado para que la estudiante pudiera instalarse al comienzo del curso.

La inversión adicional rondó los 15.000 euros entre materiales, equipamiento y mano de obra, situando el desembolso total de la operación en aproximadamente 115.000 euros.

El piso también puede convertirse en una inversión

Según los cálculos de la familia, una vivienda de estas características podría alquilarse actualmente por entre 500 y 520 euros mensuales como mínimo, lo que permitiría obtener unos ingresos brutos anuales superiores a los 6.000 euros.

La previsión es que la hija permanezca en el inmueble durante los cinco años que dura su formación universitaria. Una vez finalizados los estudios, sus padres todavía no han decidido cuál será el siguiente paso.

Entre las opciones que contemplan figura alquilar el estudio a otros estudiantes, aprovechando la elevada demanda existente en Rennes, o vender la vivienda si el mercado ofrece una revalorización suficiente.

Comprar frente a alquilar

La fuerte subida del precio de los alquileres en muchas ciudades universitarias está llevando a algunas familias con capacidad financiera a estudiar la compra como alternativa.

Aunque adquirir una vivienda exige una inversión inicial muy superior y no resulta una opción al alcance de todos los bolsillos, quienes optan por esta vía consideran que parte del dinero destinado al alojamiento se transforma en patrimonio, en lugar de convertirse únicamente en un gasto mensual.

En este caso, los padres consideran que la operación les ha permitido resolver el alojamiento de su hija durante toda la carrera y, al mismo tiempo, incorporar un inmueble que podrá seguir generando valor cuando termine sus estudios.