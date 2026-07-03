Entró en vigor: la ayuda de hasta 66.000 € para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes

Con este despliegue presupuestario, el regulador habitacional persigue mitigar el abandono de los cascos antiguos en la periferia demográfica y consolidar una oferta residencial asequible que atraiga a nuevos residentes estables hacia la denominada España Vaciada.

Según recoge una información de El Español, las subvenciones se orientan tanto a la optimización técnica del parque inmobiliario como a facilitar el establecimiento de vecinos reales que utilicen estas fincas como su vivienda habitual. El programa dispone de una partida financiera inicial que roza los 10 millones de euros de presupuesto, con el objetivo explícito de generar un impacto económico en el tejido de pymes de la construcción locales y fortalecer los servicios asistenciales de los pequeños municipios.

Para poder acceder al cobro de estos fondos públicos, el marco regulador toma como referencia los ingresos de la unidad familiar, los cuales se calculan a partir del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), un baremo de control financiero que sitúa su base de referencia en los 600 euros mensuales (o lo que es lo mismo, unos 7.200 euros anuales si se computan doce mensualidades). El conflicto que dota de carácter de urgencia a esta medida es estructural: la imposibilidad estructural de la población joven para acceder a un techo en las capitales convive con miles de propiedades que necesitan inversión en los entornos rurales para volver de forma efectiva al mercado de alquiler o de adquisición.

La segmentación del suelo rural y los plazos de tramitación

Lo cierto es que, dándole otra vuelta a las condiciones técnicas fijadas por las directrices de ordenación del territorio, el volumen neto de la cuantía concedida experimenta un escalonamiento estricto en función de la dimensión demográfica exacta de la localidad asignada. Según se desprende del desarrollo legislativo complementario en el Plan Revive, en aquellos municipios que cuentan con poblaciones iguales o inferiores a los 5.000 habitantes, las subvenciones medias se sitúan en torno al 20% del coste de ejecución con un máximo de 20.000 euros, una horquilla que asciende progresivamente hasta alcanzar el 30% del presupuesto y un tope de 30.000 euros en aquellos núcleos urbanos que albergan una densidad de entre 501 y 2.000 vecinos. El clímax presupuestario de los 66.000 euros por expediente se reserva de forma estricta para intervenciones de rehabilitación integral de la eficiencia energética en las corporaciones locales más vulnerables, donde la dotación conjunta del Plan Estatal de Vivienda puede llegar a sufragar entre el 70% y el 90% del desembolso técnico total si se certifica una reducción sustantiva del consumo primario.

Para eludir el fraude de las segundas residencias de ocio temporal, las bases reguladoras incorporan un régimen sancionador y una obligación muy clara: el beneficiario de la partida económica está obligado por ley a empadronarse en el municipio en un plazo máximo de tres meses tras la ocupación definitiva. Asimismo, el itinerario administrativo exige de manera imperativa tramitar la petición con carácter previo al inicio material de las obras de albañilería o a la rúbrica de la escritura de compra. El pago del erario público se transfiere únicamente de manera diferida, tras la presentación documental y la validación de los certificados técnicos por parte de los servicios inspectores de las administraciones autónomas, una dinámica que ha provocado un repunte generalizado en las solicitudes de proyectos de autopromoción y que, de acuerdo con un informe de coyuntura publicado por El Blog Salmón sobre las ayudas a la rehabilitación, obligará a las consejerías territoriales a sostener incrementos de personal de gestión ante una ventana presupuestaria que permanecerá completamente abierta para nuevas solicitudes hasta el año 2027.

Imágenes | Pexels (José Rodriguez Ortega)