Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a un descanso de 36 horas seguidas a la semana

El Estatuto de los trabajadores blinda a los empleados para evitar que la flexibilidad horaria difumine los periodos de desconexión obligatorios.

Según recoge una información de El Español, el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores fija de manera obligatoria que los asalariados dispondrán de un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. Esta pausa regulada —que en términos prácticos equivale a un bloque continuo de 36 horas consecutivas— comprende, por regla general, la jornada completa del domingo y bien la tarde del sábado o la mañana del lunes. Además, la norma establece condiciones reforzadas para los menores de 18 años, cuya duración del descanso semanal obligatorio se eleva hasta los dos días ininterrumpidos.

La legislación laboral permite que este periodo de descanso se acumule en ciclos de hasta 14 días para facilitar la organización de turnos complejos en sectores de actividad continua. No obstante, el regulador insiste en que esta flexibilidad organizativa no puede vulnerar en ningún caso otra regla troncal: el descanso mínimo diario de 12 horas entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente. Ambas obligaciones no son alternativas sino acumulativas, lo que obliga a las compañías a estructurar sus cuadrantes garantizando el respeto de los dos bloques temporales independientes sin que uno absorba al otro.

El límite de la doctrina judicial contra el solapamiento de descansos

Lo cierto es que, dándole otra vuelta a lo dispuesto en el BOE (Boletín Oficial del Estado), la aplicación real de estos descansos en los sectores con menor nivel de cualificación y en los hogares con menores ingresos suele requerir la intervención directa de la Inspección de Trabajo o de los tribunales. En este sentido, la doctrina más reciente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo —en su relevante Sentencia n.º 274/2026, de 12 de marzo de 2026— ha zanjado que las horas correspondientes al descanso semanal no pueden solaparse bajo ningún concepto con las horas del descanso diario obligatorio entre jornadas. La institución judicial aclara que la empresa vulnera el derecho fundamental a la salud de las plantillas si computa las 12 horas de desconexión diaria dentro de las 36 horas exigidas para el descanso del ciclo semanal.

Esta separación estricta de los tiempos de desconexión convive, además, con los criterios fijados por el propio Tribunal Supremo respecto a la colisión de los descansos pactados con el calendario de festivos del mercado de trabajo. A través de resoluciones como la sentencia 372/2025, el alto tribunal determinó que el descanso semanal y los 14 festivos anuales obligatorios son derechos independientes con finalidades diferenciadas.

Por ello, si la organización de turnos rotativos provoca que el día libre asignado a un empleado coincida sistemáticamente con una festividad nacional o local, las empresas están obligadas a arbitrar una compensación alternativa —concediendo un día de descanso adicional en otra fecha— para garantizar el disfrute efectivo de ambas prerrogativas, un análisis pormenorizado sobre este impacto en los cuadrantes de las pymes ha sido detallado por El Blog Salmón al examinar las repercusiones de los descansos acumulables. El incumplimiento de estos límites temporales acarrea sanciones graves tipificadas en la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), con multas económicas directas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros en función del grado de la infracción sectorial detectada.

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