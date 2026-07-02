Un albañil de 22 años: "El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral"





Según recoge una pieza de El Español, la falta de mano de obra joven está tensionando la actividad de las empresas constructoras. Frente a esta escasez de mano de obra, el joven trabajador resalta que existen cursos de formación gratuita en albañilería que aseguran una salida laboral prácticamente inmediata. El conflicto sectorial que lo hace noticia es estructural: mientras el paro juvenil en España duplica la media europea, los oficios tradicionales se quedan sin aspirantes y sufren un vacío demográfico sin precedentes.

Además, aunque tradicionalmente ha sido un sector muy masculinizado, cada vez son más mujeres que encuentran una oportunidad laboral en este ámbito. Según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, actualmente representan algo más del 11% de las personas que trabajan en el sector.

El laberinto de la inserción y la regularización

Lo cierto es que, dándole otra vuelta a las cifras oficiales, la inserción laboral efectiva y la atracción de nuevos profesionales exigen programas mucho más tutelados que la simple difusión en redes. Según se detalla en la Memoria 2025 de la Fundación Laboral de la Construcción, la institución logró formar a más de 124.000 profesionales en el último año —un incremento del 13% respecto al ejercicio anterior—, pero sus itinerarios personalizados de acompañamiento atendieron a 32.711 personas para conseguir la inserción directa de 1.168 profesionales. Es decir, el salto desde la formación básica hasta el puesto de trabajo estable requiere una intermediación intensa por parte del regulador sectorial.

Para atajar esta falta de relevo, la institución —que gestiona de forma conjunta la patronal CNC (Confederación Nacional de la Construcción) y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA— ha tenido que activar estrategias extraordinarias. Entre ellas destaca un nuevo plan específico enfocado en atraer trabajadores en proceso de regularización extraordinaria para incorporarlos al mercado laboral a través de acciones cortas de cualificación (de entre 30 y 60 horas) en áreas críticas como la albañilería o la colocación de yeso laminado.

Esta apuesta por la mano de obra migrante y la recualificación exprés —que busca paliar el envejecimiento de las plantillas— contrasta de lleno con los problemas de precarización técnica que denuncian otros sectores técnicos vinculados a la edificación, donde graduados jóvenes llegan a afrontar semanas de 50 horas por sueldos mileuristas, según denunciaban recientemente en una entrevista sectorial.

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