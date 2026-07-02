Ya entró en vigor: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de 1 día y medio ininterrumpido

El Español de Aragón ha recordado una regla básica del Estatuto de los Trabajadores: toda persona trabajadora por cuenta ajena tiene derecho a un descanso semanal mínimo. La fórmula parece sencilla, pero hay que prestar atención: hablamos de un día y medio. Ininterrumpido. Acumulable. Y, como regla general, ligado al domingo. Y eso, para quien trabaja a turnos, en comercio, hostelería, sanidad o transporte, no es precisamente un detalle menor.

¿Cuál es el mínimo?

El artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores publicado en el BOE lo dice con bastante claridad: los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido. Como regla general, comprenderá la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.

Dicho de otro modo: el mínimo legal general son 36 horas seguidas de descanso semanal.

¿Se puede acumular?

Sí. Y ahí viene una de las claves. La empresa no está obligada a dar siempre ese día y medio en cada semana natural si la organización del trabajo permite acumularlo dentro de un periodo máximo de 14 días. En la práctica, eso puede traducirse en varios días de trabajo seguidos y un bloque posterior de descanso más largo.

Ejemplo sencillo: si el descanso se acumula en dos semanas, el mínimo pasa a ser de tres días. Lo importante es que no se trocee hasta hacerlo irreconocible, no valen ratos sueltos repartidos por el calendario.

¿Y los menores?

Aquí la norma aprieta más. Para los menores de 18 años, el descanso semanal mínimo debe ser de dos días ininterrumpidos. Además, el Estatuto impone otras cautelas: el artículo 34.3 limita su jornada diaria efectiva a ocho horas, contando formación si la hubiera, y el artículo 34.4 eleva su pausa interna a 30 minutos cuando la jornada continuada supera las cuatro horas y media.

Para los adultos, esa pausa mínima durante la jornada es de 15 minutos cuando el trabajo continuado supera las seis horas. Parece poca cosa. Hasta que no existe.

¿Basta con descansar día y medio?

No siempre. La pieza original recuerda otro límite básico: entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben pasar, como mínimo, 12 horas. Es el artículo 34.3 del Estatuto. Si alguien termina a las 22.00, la vuelta no puede programarse antes de las 10.00 del día siguiente.

Y aquí queda botando una pregunta incómoda: ¿esas 12 horas se comen parte del descanso semanal o van aparte?

La respuesta más prudente, a la luz de la doctrina reciente, es que no conviene mezclarlas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dijo en su sentencia de 2 de marzo de 2023, asunto C-477/21, MÁV-START: el descanso diario debe concederse con independencia del descanso semanal, incluso cuando el descanso semanal nacional sea más favorable que el mínimo europeo. En España, además, la discusión ha vuelto en litigios recientes sobre cuadrantes, festivos y convenios. La idea de fondo es simple: el descanso diario y el semanal cumplen funciones distintas. No son cromos intercambiables.

¿Qué sectores viven más en el borde?

Los de siempre: hostelería, comercio, transporte, sanidad, vigilancia, agricultura de temporada y trabajos a turnos. En una oficina de lunes a viernes, el descanso semanal suele parecer invisible porque ya viene envuelto en sábado y domingo. En una tienda que abre fines de semana, un hotel o una empresa con turnos rotatorios, se convierte en ingeniería de calendario.

El propio Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales prevé ajustes para determinados sectores. En comercio y hostelería, por ejemplo, permite mediante convenio o acuerdo separar o acumular el medio día de descanso semanal; en actividades estacionales de hostelería puede llegar a acumularse en periodos más amplios, con límites.

¿Qué debe mirar un trabajador?

Primero, su convenio colectivo. Segundo, su cuadrante real. Tercero, si el descanso aparece como bloque continuo o como piezas sueltas. Cuarto, si entre una jornada y la siguiente se respetan las 12 horas mínimas. Y quinto, si el calendario compensa correctamente los sistemas de turnos o acumulaciones.

En un reciente artículo sobre turnos rotativos nocturnos, El Español recordaba otra regla del artículo 36: en procesos continuos de 24 horas, ningún trabajador debe permanecer más de dos semanas consecutivas en el turno de noche salvo adscripción voluntaria.

Imagen: Moncloa.