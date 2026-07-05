Un experto en inversiones avisa a los jóvenes ahorradores que no invierten: “O hacéis algo con vuestro dinero o es como si lo estuvierais quemando. De aquí a 40 será basura”

Le pasa a mucha gente. Guardar dinero en una cuenta corriente puede transmitir una sensación de gran seguridad. Al fin y al cabo, es lo que se busca: que el dinero que se ha ganado con el propio esfuerzo esté guardado a buen recaudo.

Sin embargo, esta estrategia tiene un inconveniente evidente cuando el ahorro no genera ningún rendimiento: la inflación reduce poco a poco su capacidad de compra.

Y si hablamos de inflación, es de sobra conocido que esta ha tenido un impacto especialmente importante en la economía de, prácticamente, todos los bolsillos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas. Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2025, los precios aumentaron un 21,9% de media.

Mientras, en ese mismo periodo, el índice de coste salarial avanzó un 14,7%, lo que supone una pérdida de más de siete puntos de poder adquisitivo desde la pandemia.

Pablo Gil alerta del efecto de la inflación

"Si dejas tu dinero en un banco sin remunerar a medio largo plazo, es como si lo estuvieras quemando", ha asegurado el experto en inversiones Pablo Gil desde el podcast de Youtube, Tengo un plan. O lo que es lo mismo: un mensaje sin paliativos para quienes mantienen todos sus ahorros en cuentas sin remuneración.

Según explica, la inflación actúa como un impuesto silencioso sobre el ahorro. Incluso con una inflación estabilizada alrededor del 2%, el dinero pierde valor año tras año. "Con la inflación al 2% en 10 años desaparece el 22% de la capacidad de compra de tu dinero", advierte el experto.

El economista recuerda además que la realidad reciente ha sido todavía más exigente para los ahorradores. Desde 2020 hubo meses en los que la inflación superó el 10%, acelerando el deterioro del valor del dinero. "El mismo billete compra solo una cuarta o quinta parte de lo que compraba antes", asegura.

El ejemplo de las antiguas pesetas

Para ilustrar cómo actúa la inflación durante largos periodos, Pablo Gil recuerda una experiencia familiar. Hace medio siglo, explica, su padre era "millonario" en pesetas. Sin embargo, un millón de pesetas equivale aproximadamente a 6.000 euros actuales. "Imagínate cómo se ha depreciado el dinero desde entonces", señala.

Por ese motivo dirige un mensaje especialmente claro a quienes hoy comienzan a ahorrar. "O hacéis algo con vuestro dinero o es como si lo estuvierais quemando sin daros cuenta, de aquí a 40, 50 años, lo habéis tirado todo a la basura".

Cómo proteger el ahorro frente a la pérdida de valor

El experto diferencia dos estrategias dependiendo del perfil de cada inversor.

Para quienes únicamente buscan conservar el poder adquisitivo de su dinero considera suficiente obtener una rentabilidad anual cercana al 2% o al 3%, un rendimiento que permita compensar el efecto de la inflación.

Entre las alternativas menciona fondos monetarios, depósitos garantizados o letras del Tesoro, productos orientados a perfiles conservadores.

Quienes estén dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo pueden optar por vehículos con mayor potencial de rentabilidad, como fondos de altos dividendos, carteras ampliamente diversificadas, deuda corporativa, bolsa, oro o incluso criptomonedas, siempre entendiendo que estos activos también pueden sufrir pérdidas.

Invertir para evitar perder capacidad de compra

Para el experto, el principal error consiste en pensar que no invertir implica no asumir riesgos. "La simple idea de perder poder adquisitivo te debería dar la sensación de que te quema el dinero que tienes en las manos sin invertir".

Y concluye con una reflexión que resume su visión sobre el ahorro a largo plazo: "Tienes la certeza absoluta de que si no inviertes, pierdes", sentencia.

Imagen | El economista