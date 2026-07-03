Las mejores tarjetas bancarias para viajar al extranjero en el verano de 2026

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida moderna. Recorrer ciudades lejanas, disfrutar de otros mares y otras gastronomías o vivir aventuras en parajes remotos se ha convertido en la aspiración de muchas personas cada verano, y cada vez más. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los viajes al extranjero ganan más peso entre los españoles año tras año: representaron el 10,4% del total en 2023, el 11,7% en 2024 y el 13% en 2025.

Un placer, el de viajar al extranjero, con el que se deben tomar ciertas precauciones para que todo lo que suceda lejos de nuestras fronteras sea satisfactorio y gratificante. Para ello, es recomendable que quienes pasen el verano en lugares remotos tomen ciertas medidas como contratar seguros de viaje que incluyan, como mínimo, coberturas sanitarias y de repatriación, apuntarse en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores (para que las embajadas puedan localizarte en caso de emergencias), llevar una copia digital de los documentos de identidad o llevar tarjetas bancarias para viajar sin comisiones.

En este último punto vamos a incidir en este artículo. Porque aunque a día de hoy la mayoría de los bancos permiten que sus clientes paguen en el extranjero con sus tarjetas de crédito o débito, no pocos viajeros se han llevado la desagradable sorpresa de comprobar las elevadas comisiones que cobran por ello, que pueden superar el 5% del total, por el cambio de divisa o por sacar dinero en cajeros de otros países.

Así pues, para tener unas vacaciones tranquilas en el plano económico y evitar volver del verano con un agujero en la cuenta corriente, es importante buscar tarjetas bancarias sin comisiones en el extranjero, o con comisiones reducidas, cuando se planifica el viaje.

Por qué usar una tarjeta para viajar

Fundamentalmente, por motivos económicos. Las tarjetas para viajar tienen comisiones más reducidas y cambios de divisa más favorables que las tarjetas de débito o crédito convencionales, más enfocadas en los pagos del día a día dentro de nuestras fronteras. Al utilizar instrumentos especialmente pensados para compras en el extranjero, el usuario puede ahorrar bastante.

Otra razón de peso para utilizar tarjetas para viajar es la seguridad. Al utilizar estos plásticos, el usuario no depende sólo del dinero en efectivo, de tal manera que ante una pérdida o robo tiene formas de seguir pagando sus gastos. Además, en el caso de que sea la tarjeta la que se pierde o es sustraída, los bancos que comercializan estos instrumentos permiten que el usuario la bloquee o dé de baja desde la propia aplicación móvil y emita otra lista para usar en segundos en el propio teléfono.

No obstante, a pesar de la posibilidad de descargar la tarjeta para viajar en el móvil, es recomendable llevar también el plástico físico para tener más opciones en caso de pérdida, robo o problemas con el teléfono. Tampoco está de más disponer de dos tarjetas para viajar de distintas entidades para mayor seguridad. Y, por supuesto, complementar todo esto con algo de dinero en efectivo.

Por último, algunas tarjetas para viajar incluyen seguros que cubren aspectos importantes como la asistencia sanitaria, la repatriación o la compensación por equipaje perdido o vuelos retrasados sin costes adicionales. De esta manera, el usuario puede estar tranquilo en estos asuntos tan importantes sin tener que contratar nada más.

Tarjeta de débito N26

La tarjeta de débito de N26 es una de las opciones más completas para viajar este verano, con comisiones ajustadas, tipos de cambio competitivos y seguros por capas según el plan. Su gran ventaja es que la ausencia de comisiones por pagos en otras divisas no tiene límites de gasto ni depende del plan contratado: no las cobra nunca, ni siquiera en el plan gratuito, se gaste lo que se gaste al mes. Eso sí, el tipo de cambio de divisa que aplica es el de Mastercard, que normalmente es ligeramente superior al interbancario.

En las retiradas de efectivo en cajeros en el extranjero, la tarjeta para viajar de N26 sí hace distinciones por plan. En euros, permite dos gratuitas en el plan Estándar (sin costes), tres en el Smart (4,90 €/mes), cinco en el Go (9,90 €/mes) y ocho en el Metal (16,90 €/mes). A partir de esos límites, cobra dos euros fijos por operación. En otras divisas, la tarjeta para viajar del neobanco alemán cobra 1,7% en los planes Estándar y Smart, y nada en los superiores.

En cuanto a los seguros, los planes Estándar y Smart no tienen, mientras que Go y Metal sí, aunque con diferentes alcances: pérdidas de equipaje, retrasos o cancelaciones de vuelos, emergencias médicas y responsabilidad civil durante el viaje. El plan Metal, además, tiene dos coberturas exclusivas, el seguro de móvil con cobertura de hasta 2.000 euros por daños o robo, y el de protección de compras por hasta 2.500 euros.

Tarjeta de débito Revolut

La tarjeta de débito de Revolut cuenta con bajas comisiones, un tipo de cambio competitivo, la posibilidad de ajustar sus ventajas según el plan (por ejemplo, para viajes largos o recurrentes, los planes de pago como Metal o Ultra ofrecen muchos más beneficios) y la inclusión de seguros como gastos médicos de emergencia, retraso del viaje, protección del equipaje e interrupción o cancelación del viaje, en sus planes de pago.

En lo que se refiere a las comisiones, Revolut no cobra ninguna para pagos en euros. Cuando hay cambio de divisa, el neobanco británico aplica el tipo de cambio interbancario sin cobrar nada hasta 1.000 euros de gasto mensual. A partir de esa cifra, la comisión es del 1% en el plan gratuito, del 0,5% y por encima de 3.000 euros mensuales en el plan Plus (3,99 €/mes), y gratuito sin límite en los ples Premium (9,99 €/mes), Metal (15,99 €/mes) y Ultra (55 €/mes).

A lo anterior hay que añadirle un recargo que Revolut añade para todo cambio de divisa que se realice en fin de semana desde el viernes a las 23 horas en España: un 1% adicional en el plan gratuito y 0,5% en el plan Plus, el resto de planes de pagos están exentos.

Las retiradas de efectivo en cajeros extranjeros son gratuitas hasta 200 euros al mes o 5 reintegros en los planes gratuito y Plus, 400 euros mensuales en el plan Premium, 800 euros al mes en el Metal y 2.000 euros al mes en el Ultra. A partir de esas cantidades, cada retirada tiene una comisión del 2% con un mínimo de 1 euro.

En lo que se refiere a los seguros, los planes gratuito y Plus no incluyen ninguno, mientras que los planes de pago tienen coberturas de gastos médicos de emergencia, retraso de viaje, protección de equipaje o interrupción del viaje, entre otros. No obstante, el alcance de estas coberturas cambia de uno a otro, por lo que es recomendable consultar bien la del plan elegido antes de iniciar el viaje.

Comparativa de la tarjeta para viajar de N26 vs. Revolut

N26 vs Revolut: comparativa para viajar al extranjero Concepto N26 Revolut Plan gratuito Sí (Estándar) Sí (Estándar) Precio planes de pago Smart 4,90 € · Go 9,90 € · Metal 16,90 €/mes Plus 3,99 € · Premium 9,99 € · Metal 15,99 € · Ultra 55 €/mes Pago con tarjeta en euros Gratis, sin límite, todos los planes Gratis, sin límite, todos los planes Pago con tarjeta en otra divisa Sin comisión, sin límite, todos los planes Sin comisión hasta 1.000 €/mes (Estándar); luego 1 % (Estándar) / 0,5 % por encima de 3.000 € (Plus); Premium, Metal y Ultra sin límite Tipo de cambio Mastercard (ligeramente superior al interbancario) Interbancario (o muy próximo) Recargo de fin de semana No Sí: +1 % (Estándar) / +0,5 % (Plus); exento desde Premium Cajero en euros: gratis/mes 2 (Estándar) · 3 (Smart) · 5 (Go) · 8 (Metal) reintegros 200 € o 5 reintegros (Estándar y Plus) · 400 € (Premium) · 800 € (Metal) · 2.000 € (Ultra) Cajero en euros: superado el límite 2 € por retirada 2 % del importe (mín. 1 €) Cajero fuera de eurozona 1,7 % del importe en Estándar y Smart; gratis en Go y Metal Incluido en el límite; superado, 2 % (mín. 1 €) Seguro de viaje (desde) Go (9,90 €) Premium (9,99 €)

Cómo elegir una tarjeta de viaje

Tanto la tarjeta para viajar de N26 como la de Revolut ofrecen ventajas para pagos en el extranjero, por lo que ambas son buenas opciones para quienes vayan a pasar sus vacaciones lejos de España. Por sus condiciones generales, la de N26 destaca por la ausencia total de comisión por cambio de divisa, sin límites de gasto ni recargos de fin de semana, algo que ninguno de los planes de Revolut iguala. Esta ventaja compensa que su tipo de cambio, el de Mastercard, sea ligeramente superior al interbancario que aplica Revolut, y que este último sólo mantiene sin recargos hasta 1.000 euros de gasto mensual.

Para elegir la mejor opción, el usuario debe tener en cuenta los usos que va a darle. El plan gratuito de N26 es la opción más sencilla para quien no quiere hacer cálculos: nunca cobra comisión adicional por cambio de divisa, gaste lo que gaste, y sólo aplica el tipo de cambio de Mastercard. Revolut sólo iguala esa ausencia de comisión si el gasto mensual en otra divisa no supera los 1.000 euros, gracias a su tipo de cambio interbancario; por encima de esa cifra, empieza a cobrar.

Para quienes necesiten retirar efectivo en países con una divisa diferente al euro, Revolut tiene ventaja en el plan gratuito: su tarjeta para viajar permite sacar hasta 200 euros sin comisiones, frente al 1,7% que cobra N26 en sus planes Estándar y Smart desde el primer euro. Sin embargo, N26 iguala por completo esa ventaja en sus planes Go y Metal, donde las retiradas en cualquier divisa también salen gratis, algo que Revolut sólo ofrece a partir de su plan Premium.

Por último, cabe señalar que, independientemente de la opción elegida, los planes gratuitos de ambos neobancos son suficientes para la mayoría de viajes puntuales. En cambio, para personas que viajen mucho o lo hagan por largas temporadas, los planes de pago probablemente son más versátiles y completos, y ofrecen una mayor seguridad porque incluyen seguros con coberturas amplias.

En definitiva, tanto N26 como Revolut ofrecen tarjetas para viajar económicas y bastante completas. Y existe la posibilidad de no elegir: al ser ambos productos bastante completos y con planes básicos gratuitos, puede ser buena idea contratar ambas para disponer de dos métodos de pago en el extranjero por si uno diese problemas, se perdiese o fuese robado.