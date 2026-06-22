Un experto en finanzas avisa: “Tu banco te debe miles de euros. Las comisiones de los préstamos y las hipotecas son abusivas”

Cada vez más, nos quedamos menos con los brazos cruzados frente a las cláusulas “abusivas” de los bancos. Aunque eso sí, buena parte de la población aún no sabe cómo actuar y cómo gestionar las reclamaciones bancarias de rigor para recuperar un dinero que le pertenece.

De hecho, el propio Banco de España en su Memoria de Reclamaciones cifra ya en hasta 56.000 las reclamaciones y 54.000 las consultas sobre nuestra relación con los bancos.

Miles de consumidores han acudido a los tribunales para recuperar cantidades cobradas por cláusulas consideradas abusivas en productos financieros. La lista es interminable, desde las famosas cláusulas suelo hasta determinados gastos hipotecarios por los que la justicia ha obligado a las entidades a devolver millones de euros a sus clientes.

El tiktoker especializado en fiscalidad y finanzas, José Ramón López en su cuenta @tu_blog_fiscal, asegura: "Si tienes una hipoteca o cualquier préstamo, te van a tener que devolver cientos, miles de euros". La pregunta es, en realidad, ¿por qué?

La comisión de apertura bajo la lupa

El popular tiktoker lanza un mensaje directo a quienes tienen financiación bancaria vigente o la contrataron en el pasado.

Y es que la cuestión gira en torno a las comisiones de apertura, un importe que muchas entidades han cobrado tradicionalmente al formalizar un préstamo hipotecario o personal.

Dependiendo de la operación, esta comisión podía representar entre el 0,5% y el 2% del capital solicitado, lo que en una hipoteca media podía traducirse en varios cientos o incluso miles de euros.

El papel de la justicia europea

Según explica el experto, la interpretación judicial refuerza las posibilidades de reclamación por parte de los consumidores.

En concreto, afirma que "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que las comisiones de apertura de las hipotecas de los préstamos son abusivas y te las tienen que devolver", según una sentencia de 16 de marzo de 2023.

La cuestión jurídica se centra en concreto en determinar si la entidad financiera puede justificar adecuadamente el cobro de esa cantidad y si el cliente recibió información suficiente para comprender qué estaba pagando realmente.

Las resoluciones judiciales de los últimos años han insistido en la necesidad de que exista transparencia y de que las condiciones económicas de cualquier contrato financiero sean comprensibles para el consumidor medio.

Por qué se cuestionan estas comisiones

El experto considera que existen dos razones principales para poner en duda la validez de estos cobros. Según explica, "Primero, porque es una comisión que no tiene ningún sentido, no se da un servicio extra por esto".

La segunda cuestión está relacionada con la información facilitada durante la contratación. Como señala el creador de contenido, "Y segundo, por la falta de claridad".

Precisamente la transparencia se ha convertido en uno de los elementos más analizados por los tribunales cuando estudian posibles cláusulas abusivas en productos financieros.

Los jueces suelen examinar si el consumidor pudo conocer de forma sencilla el alcance económico de la cláusula y si la entidad justificó adecuadamente el servicio prestado. De hecho, en junio de 2025 el Tribunal Supremo reiteró públicamente su jurisprudencia sobre el control de la transparencia y abusividad de la comisión de apertura en las hipotecas.

Hipotecas y préstamos de cualquier año

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los consumidores es el periodo temporal que podría verse afectado por este tipo de reclamaciones. Según explica @tu_blog_fiscal, "esto vale para hipotecas o préstamos que se vayan firmando en cualquier fecha, da igual que sea 2023, 2019, 2015, 2010, todas".

Y es que, esta afirmación ya ha generado numerosas consultas entre usuarios que contrataron financiación hace años y que ahora se preguntan si pueden revisar las condiciones firmadas con su entidad financiera.

En cualquier caso, es obvio que cada contrato debe analizarse de manera individual para determinar las posibilidades reales de reclamación. Factores como la documentación entregada, la información recibida durante la contratación y las características concretas del préstamo son, siempre, determinantes.

Imágenes | @tu_blog_fiscal