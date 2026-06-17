José Ramón López, asesor fiscal avisa: “Aprende a rescatar un plan de pensiones o puedes perder mucha pasta, pero mucha”

Los planes de pensiones son una de las fórmulas de ahorro más populares entre los trabajadores que buscan con ello complementar su futura jubilación. Además, tienen importantes ventajas fiscales al permitir reducir la base imponible del IRPF mediante las aportaciones realizadas en cada ejercicio.

Sin embargo, el tiktoker y asesor fiscal José Ramón López, a través de su cuenta @tu_blog_fiscal, ha lanzado una advertencia sobre un aspecto que muchos ahorradores desconocen. Y es que, una mala planificación a la hora de recuperar el dinero acumulado puede provocar una importante factura fiscal.

El atractivo fiscal que ofrecen los planes de pensiones

La principal ventaja de estos productos se produce durante la etapa de aportación. El dinero ingresado en el plan permite reducir la base imponible en la declaración de la renta dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. "Cuando tienes un plan de pensiones, te lo puedes ir reduciendo en tu declaración de la renta cuando vas aportando dinero a ese plan de pensiones".

El experto recuerda que esta es precisamente una de las características más utilizadas por las entidades financieras para promocionar este producto. "Eso es lo primero que te va a decir el del banco, que esto va súper bien, es súper beneficioso, y en esa parte tienes razón".

Y para ilustrarlo, plantea el caso de un trabajador que obtiene 30.000 euros anuales de rendimientos del trabajo y aporta 1.000 euros a un plan de pensiones.

"Imagínate que aportas 1.000 euros en 2025. Tú obtienes a lo largo del año también 30.000 euros de rendimientos de trabajo, lo que cobras en tu trabajo, y cuando vas a hacer la declaración de la renta tendrás que declarar esos 30.000 euros, pero les puedes restar los 1.000 del plan de pensiones. Por tanto, tributas por 29.000".

El momento del rescate cambia por completo las reglas

El problema aparece cuando llega la jubilación y el titular decide recuperar los fondos acumulados.

José Ramón López considera que muchas personas no reciben suficiente información sobre esta fase del producto. "¿Qué pasa cuando ya has contratado el plan de pensiones o el gestor de tu banco te quiere muchísimo y realmente te dice lo que viene después cuando lo rescatas o nadie te informa?"

La clave está en que el dinero recuperado no tributa como una inversión financiera convencional. A efectos fiscales, se considera rendimiento del trabajo. "Pasa cuando te jubilas y lo puedes rescatar, pues que este plan de pensiones, que entonces vas a empezar a cobrar, va a tributar como si fuese un rendimiento de trabajo, como si fuese una mayor pensión".

Esto implica que el importe rescatado se suma a la pensión pública o a cualquier otro ingreso que perciba el contribuyente durante ese ejercicio.

El riesgo de rescatar todo de golpe

Uno de los errores más habituales consiste en recuperar todo el capital acumulado en un único pago. "Imagínate que te jubilas, te queda una pensión de 25.000 euros al año, que es lo que vas a tributar, y quieres rescatar ese plan de pensiones de golpe. Tienes ahí, no sé, 100.000 euros".

En ese supuesto, la base imponible se dispara. "Vas a tributar el año que rescates ese plan de pensiones por 125.000 euros, es decir, por el plan de pensiones más tu pensión".

La consecuencia directa es que una parte relevante del dinero puede acabar tributando en los tramos más elevados del IRPF. "Y esto tributa por las rentas del trabajo, es decir, que va a haber una parte del plan de pensiones que te va a llegar a tributar al 40 y pico, 50%".

Por ello, lanza una advertencia muy clara a los ahorradores. "Con un plan de pensiones puedes perder mucha pasta, pero mucha".

La estrategia que recomienda el experto

Para minimizar el impacto fiscal, José Ramón López defiende una retirada gradual de los fondos. "Los planes de pensiones, cuando los rescatas, esto siempre por norma general, claro, tienes que rescatarlos poco a poco y siempre que no salten del tramo en el que estás".

El objetivo es evitar que el rescate eleve los ingresos anuales hasta un nivel que implique una tributación significativamente superior. El tiktoker pone como ejemplo una persona que percibe una pensión de 30.000 euros anuales.

"Si rescatas 10.000 euros cada año de ese plan de pensiones, pasa de 30.000 a 40.000 euros y por tanto va a haber una parte del plan de pensiones que va a tributar al 37%".

En su opinión, existe una alternativa más eficiente. "Lo óptimo es que si tienes una pensión de 30.000 euros, saques al año 5.000 euros aprox, porque así te quedas en este tramo del 30% y no va a haber un pico que tribute un 7% extra".

Las distintas formas de cobrar el plan

Los planes de pensiones permiten varias modalidades de rescate. La más conocida es el cobro en forma de capital, que consiste en recuperar todo el dinero de una sola vez.

También existe la posibilidad de percibirlo mediante rentas periódicas, ya sean mensuales, trimestrales o anuales. Esta fórmula suele facilitar una mejor planificación fiscal al repartir los ingresos entre distintos ejercicios.

Además, algunos ahorradores optan por soluciones mixtas, combinando una retirada inicial con pagos periódicos posteriores.

Una decisión que conviene estudiar con calma

La fiscalidad de los planes de pensiones puede resultar mucho más compleja de lo que parece cuando se contratan. El incentivo fiscal obtenido durante años puede verse reducido si no se analiza cuidadosamente la estrategia de rescate.

Como resume José Ramón López en su explicación: "Como veis, es un show, hay que tener muchísimo cuidado".

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