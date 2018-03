RSS préstamos

A pesar de lo que muchos piensan, manejar nuestras finanzas correctamente no depende exclusivamente de nuestros ingresos. Muchos piensan que lo que verdaderamente necesitan es incrementar sus ingresos, pero en la práctica cuando estos ingresos aumentan lo que acaba sucediendo es que acaban gastando y endeudándose más. Según una encuesta, el 47% de los norteamericanos no pueden pagar una emergencia de 400 dólares. Y muchos temen no ser capaces de devolver los préstamos.

De hecho, los que tienen ingresos más altos (de unos 100.000 dólares anuales, cuando la media de ingresos de un hogar es de alrededor de los 50.000), son los que más temen no ser capaces de devolver sus préstamos. Es decir, son precisamente los más ricos los que peor están gestionando sus finanzas. Es cierto que Estados Unidos es caro, pero curiosamente parece que los que peor gestionan sus finanzas personales son los que tienen mejores ingresos.