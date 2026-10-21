¿Quién congeló las pensiones en España? Del 0% de Zapatero al 0,25% de Rajoy y las subidas inasumibles de la era Sánchez

El 29 de noviembre, los españoles tienen una nueva cita con las urnas. Y, una vez más, el tema de las pensiones pesará y mucho para una gran masa de votantes.

En 2026, ya se pagan cada mes más de 6,7 millones de pensiones de jubilación. Cifra que crecerá inevitablemente con la jubilación de la generación del baby boom durante los próximos años.

Pero, ¿quién congeló realmente las pensiones en España y qué gobiernos aprobaron las mayores subidas en las últimas legislaturas? La evolución de los últimos quince años permite distinguir tres etapas.

La congelación de 2011

Los incrementos mínimos de 2014 a 2017

Y la actual actualización vinculada a la inflación

Sin embargo, las cuentas siguen sin salir. Y la inviabilidad del sistema es cada vez más preocupante para las arcas públicas. Las previsiones dicen que en 2050 el gasto en pensiones será del 18% del PIB.

Zapatero congeló la mayoría de las pensiones en 2011

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización general de las pensiones contributivas para 2011 como parte de las medidas de ajuste frente a la crisis financiera. La decisión quedó recogida en el Real Decreto-ley 8/2010. La subida fue del 0% para la mayoría de estas prestaciones, aunque hubo excepciones.

Las pensiones mínimas, las no contributivas y determinadas prestaciones del antiguo SOVI conservaron una actualización del 1%, según el decreto de revalorización de 2011.

Rajoy aplicó cuatro años consecutivos de subidas del 0,25%

Con el triunfo de la derecha, Mariano Rajoy, las pensiones contributivas aumentaron un 1% en 2012 y otro 1% en 2013. Después llegaron cuatro ejercicios consecutivos, entre 2014 y 2017, con una revalorización general del 0,25% anual. No fue una congelación nominal, pero los incrementos resultaron muy reducidos.

Una pensión de 1.000 euros mensuales pasaba a 1.002,50 euros tras una subida del 0,25%: apenas 2,50 euros adicionales al mes. Si el coste de la vida crecía más deprisa, el pensionista perdía capacidad de compra. En 2018 la subida general fue del 1,6%, año en el que gobernaron tanto Rajoy como Pedro Sánchez.

Las pensiones subieron un 8,5% en 2023 y un 2,7% en 2026

Durante el mandato de Pedro Sánchez, la revalorización general fue del 1,6% en 2019, del 0,9% en 2020 y 2021, del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024 y del 2,8% en 2025. En 2026 se ha aplicado un 2,7%. La cifra de 2023 fue especialmente elevada pero con truco: la inflación registrada el año anterior tuvo realmente la “culpa”.

El cambio estructural llegó con la Ley 21/2021, que estableció la actualización anual de las pensiones contributivas conforme al IPC medio de referencia. Así, la cuantía no depende únicamente de una decisión discrecional sobre el porcentaje de subida.

Según los datos oficiales de 2026, una pensión media de jubilación de 1.511,51 euros mensuales en 2025 pasa a 1.552,32 euros en 2026: 40,81 euros más al mes y unos 571 euros adicionales al año en catorce pagas. La subida general beneficia a más de 10,4 millones de pensiones contributivas.

La hucha de las pensiones y el debate sobre su sostenibilidad

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones, alcanzó los 15.267 millones de euros a 31 de marzo de 2026, su nivel más elevado de los últimos diez años. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta cantidad representa un incremento de 13.114 millones respecto a 2019.

Una de las principales razones de esta recuperación es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido en enero de 2023. Se trata de una cotización adicional que pagan empresas y trabajadores para reforzar los recursos destinados a financiar las pensiones ante el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom.

En 2026, el MEI supone un 0,9% de la base de cotización por contingencias comunes. De ese porcentaje, las empresas asumen el 0,75% y los trabajadores el 0,15%, según establece la normativa de cotización publicada en el BOE.

Solo en los primeros meses de 2026, el Fondo de Reserva recibió 1.162,23 millones de euros procedentes de este mecanismo. Sin embargo, su crecimiento no elimina los desafíos financieros del sistema, que deberá afrontar un mayor gasto en jubilaciones durante las próximas décadas.

Los datos de la Seguridad Social publicados el pasado mes septiembre indican que los ingresos por cotizaciones acumulados hasta agosto alcanzaron 126.032 millones de euros, un 7,5% más interanual. De ellos, 4.075 millones correspondieron al MEI. Eso sí, una mayor recaudación no elimina por sí sola el desafío del envejecimiento y del aumento del gasto.

¿Cuánto podrían subir las pensiones en 2027?

La subida aproximada de las pensiones se prevé que sea del 3,6% para 2027, aunque la cifra definitiva dependerá del IPC medio que corresponda conforme a la legislación vigente.

Si finalmente se aplicara un 3,6%, una pensión de 1.200 euros aumentaría 43,20 euros mensuales y una de 1.500 euros ganaría 54 euros.

Imágenes | James Hose Jr, Adrian Swancar