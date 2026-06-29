Un jubilado que recibe una pensión de 1.500 euros se reengancha al empleo: pasaría a cobrar 1.050 euros trabajando un tercio de la jornada laboral

Combinar un tercio de la jornada con una prestación previa de 1.500 euros mensuales puede acabar reduciendo los ingresos totales a unos exiguos 1.050 euros si se activa la guillotina de la compatibilidad básica.

El contexto. La escena jurídica laboral ha dado un vuelco tras el despliegue del gran acuerdo de reforma de las pensiones. El objetivo declarado del Ejecutivo es estirar la vida laboral activa de la población sénior para contener el coste de la jubilación de la generación del baby boom. Sin embargo, el cruce técnico entre las nóminas de las empresas y los ingresos de la Seguridad Social sigue operando como un territorio hostil para el jubilado no asesorado. El espacio "Economía de bolsillo" de la Cadena COPE ha desnudado un caso real que ilustra a la perfección este contrasentido contable.

En cifras. Los números de este supuesto práctico resultan demoledores. Un profesional con derecho a una pensión de jubilación ordinaria de 1.500 euros mensuales decide aceptar una oferta a tiempo parcial equivalente al 33% de una jornada completa. Si se le aplica la compatibilidad genérica sin prolongación temporal estratégica, el sistema reduce de inmediato su pensión al 50%. Traducido: pasa a percibir 750 euros de prestación pública. Si el salario por ese tercio de jornada asciende a 300 euros brutos, el ingreso acumulado se congela en .1050 euros.

El desincentivo es flagrante.

Sí, pero. La legislación vigente contempla vías de escape para esquivar este recorte imprevisto, aunque exigen retrasar el retiro formal. El marco regulatorio actual premia de forma progresiva la demora voluntaria a través de una escala de compatibilidad renovada. Quien prolongue su actividad un año percibe el 45% de la pensión; con dos años salta al 55%, y la tasa escala de forma sucesiva hasta permitir cobrar el 100%

de la prestación simultáneamente con el sueldo tras un lustro de prórroga (un incentivo real, de los de rascarse el bolsillo). El problema radica en que reengancharse a la producción sin haber acumulado esos años de demora activa activa los coeficientes tradicionales que jibarizan los ingresos netos del trabajador.

Entre líneas. El nudo del conflicto no es solo técnico, sino demográfico. La edad legal de jubilación ordinaria en España se sitúa en los 66 años y 10 meses, un umbral móvil que busca aproximar la edad real de salida (históricamente anclada en el entorno de los 65 años) a los estándares financieros de la eurozona. Dejar desprotegido el empleo parcial de los pensionistas que simplemente quieren mantenerse activos sabotea los propios planes estatales de prolongación de la vida laboral.

Por qué es importante. La asimetría española con el resto de Europa es patente. Según las series históricas elaboradas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apenas el 1% de los jubilados de nuestro país se acoge a fórmulas de jubilación activa o parcial, una cifra ridícula frente a tasas superiores al 10% consolidadas en las economías nórdicas. Como ya anticipamos en El Blog Salmón al evaluar las costuras de la jubilación demorada, el sistema público ha pecado históricamente de un sesgo punitivo, tratando la reincorporación laboral del jubilado como una anomalía sospechosa bajo el espectro del fraude, en lugar de regularla como una palanca de transferencia de talento intergeneracional.

Y ahora qué. Las empresas medianas y los despachos profesionales son los primeros interesados en rescatar la veteranía de sus antiguos cuadros de mando frente a la acuciante escasez de perfiles técnicos cualificados. No obstante, mientras la calculadora de la Seguridad Social penalice el esfuerzo intermedio obligando a trabajar más horas para terminar ingresando menos dinero limpio que estando cien por cien retirado en el sofá, las reformas nacerán lastradas. La gran pregunta es si las nuevas tablas progresivas bastarán para convencer a una base trabajadora exhausta de que seguir empujando el carro compensa el peaje fiscal. El tiempo nos lo dirá.

Imágenes | Pexels