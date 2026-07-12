Llevo ocho años viviendo en una camper y he llegado a mantener este estilo de vida con 600 euros al mes: 200 para gasolina, 200 de comida y el resto en imprevistos

Imagínense despertar en una playa recóndita de Noruega, con arena blanca, agua cristalina y bajo el manto de unas auroras boreales. O abrir el ojo en Barcelona rodeado de globos aerostáticos a punto de despegar. Suena a 'product placement' de una agencia de viajes, pero es la vida real de Iñigo Mendía, un joven que lleva ocho años viviendo (y trabajando) en una furgoneta.

Lo hace, o lo hacía en sus inicios, con un presupuesto que a muchos apenas les da para pagar una habitación en el extrarradio: 600 euros al mes. Tal y como explicó en su historia recogida por COPE, la cuenta era sencilla: 200 euros para gasolina, otros 200 para alimentación y el resto para cosas varias. Aparte del impuesto de circulación y el seguro, su único gasto fijo son 10 euros mensuales por una conexión a internet ilimitada. "Una cosa que me encanta es el no tener facturas mensuales", apunta este nómada, que financia la aventura gracias a sus negocios digitales, como el 'podcast' Viajando Simple y la venta de su libro sobre cómo vivir en ruta (del que colocó 300 ejemplares en un solo mes).

El salto lo dio, confiesa, tras escuchar a una conocida que trabajaba en cuidados paliativos. Un temor atípico pero poderoso se apoderó de él:

"Nos arrepentimos de las cosas que no hemos hecho"

Una postal idílica. El problema es que los días de vino y rosas del 'vanlife' a precio de saldo empiezan a chocar contra un muro de realidad económica y legal. ¿Seguros de que sigue siendo un salvavidas al alcance de cualquiera? Piénselo.

El peaje del nómada

A día de hoy, imitar la jugada de Mendía requiere rascarse el bolsillo mucho más de lo que sugiere Instagram. No hay que olvidar que el sector se ha profesionalizado hasta límites insospechados. Si Mendía empezó con una modesta Volkswagen T4, quienes entran ahora al mercado se topan con una barrera de entrada dura de narices. No solo por el coste de los materiales, sino por la letra pequeña regulatoria: tras la última revisión del reglamento, los vehículos industriales ligeros (categoría N) de más de diez años deben pasar la ITV cada seis meses. Un goteo de tasas y burocracia que diluye rápido la rentabilidad de buscar furgos antiguas y baratas.

Para los que descartan el bricolaje doméstico, la cosa no mejora. Transformar un furgón industrial básico en una vivienda rodante de forma reglamentaria puede engordar el presupuesto entre 8.000 y 25.000 euros, tal y como relataban recientemente en COPE Irene y Carlos, otra pareja instalada en 10 metros cuadrados. Y si uno opta por el mercado de segunda mano ya homologado, la broma oscila entre los 15.000 y los 35.000 euros, un desembolso que acaba compensando frente a los salvajes precios del alquiler tradicional, como explicaban Jako y Khoana a esta misma emisora.

¿Y si queremos comprar directamente a fábrica? Toca pasar por caja de verdad. Las cifras recientes de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) analizadas por Autocaravanas.es muestran que la fiebre camper se está enfriando ligeramente por arriba: las matriculaciones de 'urban vans' cayeron casi un 29% el año pasado. El motivo: los precios de modelos nuevos de entrada (como las populares Sunlight o Dethleffs) rara vez bajan ya de los 65.000 euros. Todo un pastizal para una filosofía que nació presumiendo de austeridad.

La frontera del calzo

A la inversión económica hay que sumarle el laberinto normativo, que a veces es como intentar montar un mueble de Ikea sin instrucciones. Vivir en la carretera es enfrentarse a la eterna y conflictiva frontera entre "pernoctar" y "acampar". Con la última actualización de la normativa de la DGT para vehículos vivienda en España (la instrucción PROT 2026/04), los usuarios han ganado una batalla histórica: poder usar calzos de seguridad en pendientes sin que un agente les multe de primeras por acampada ilegal. Sí, en serio. Hasta hace nada, poner una cuña de plástico bajo la rueda era motivo de sanción.

Eso sí, la regla de Tráfico sigue siendo estricta: nada de sacar el toldo, verter líquidos o abrir ventanas batientes. Y cuidado con cantar victoria antes de tiempo: la norma unifica el criterio estatal, pero las ordenanzas municipales de turno y la Ley de Costas siguen teniendo la sartén por el mango. En gran parte del litoral mediterráneo, por ejemplo, desplegar el vehículo fuera de un camping o párking de pago sigue traduciéndose en recetas que quitan el hipo.

Es en este punto donde la propia historia de Mendía refleja el ciclo vital de todo el movimiento. El nómada se asienta... y con él, sus necesidades. Tras pasar de la pequeña T4 a un camión Nissan Cabstar, ahora diseña un tercer vehículo aún más grande, con garaje para una moto, equipo de 'kitesurf' y videoconsola. "Ahora quiero más juguetes", admite sin tapujos. Su plan ya no es moverse cada dos días, sino quedarse un mes entero en el mismo sitio. Es la evolución natural de la especie: arranca huyendo del ladrillo con 600 euros en el bolsillo y termina construyéndose un apartamento rodante de varias toneladas para no tener que moverse tanto. Una comodidad que, al final, se parece sospechosamente a la vida que dejaron atrás.

Imágenes | Youtube (A Largo Plazo)